به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره یمن، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن در بیانیهای تصریح کرد: سه عملیات نظامی با سه پهپاد را انجام دادیم.
در این بیانیه آمده است: در این سری عملیات، فرودگاه اللد (بن گوریون) و دو هدف دیگر در بئر السبع و عسقلان هدف قرار گرفته شد.
سریع گفت که عملیات نظامی ارتش یمن به صورت موفقیت آمیز به اهداف اصابت کرده است.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن تصریح کرد که عملیات سهگانه، پیروزی مظلومیت ملت فلسطین و مجاهدان آن و پاسخی به جنایات نسلکشی و گرسنه نگه داشتن دشمن در غزه است.
سریع افزود: ما دوباره هشدارهای خود را به تمامی شرکتهایی که با بنادر فلسطین اشغالی همکاری میکنند، اعلام میکنیم و به آنها یادآور میشویم که کشتیهای آنها بدون توجه به مقصدشان هدف حمله قرار خواهند گرفت.
این مقام ارشد نظامی نیروهای مسلح یمن تأکید کرد: از شرکتهایی که با بنادر فلسطین اشغالی همکاری دارند، میخواهیم برای در امان ماندن کشتی و خدمه آنها، فوراً همکاری خود را با این بنادر متوقف کنند.
