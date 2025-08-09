  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۱۶

درگیری‌های مسلحانه در سوریه؛ خانه‌های مردم در آتش سوخت

وقوع درگیری‌های مسلحانه در شمال غرب سویدا باعث به آتش کشیده شدن خانه‌های مردم سوریه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، منطقه نجران واقع در شمال غرب استان سویدا شاهد وقوع درگیری‌های خشونت بار میان گروه‌های دروزی و یک گروه مسلح دیگر بود.

در این درگیری‌ها تعدادی کشته و زخمی شدند و خانه‌های مردم سوریه نیز به آتش کشیده شد.

دیده بان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که این درگیری‌ها روز جمعه به وقوع پیوست و توسط یک گروه مسلح از محور قراصه به همراه سلاح‌های جنگی آغاز شد که نقض آتش بس اعلام شده در سویدا به شمار می‌رود.

این نهاد تاکید کرد که درگیری‌های مسلحانه در سوریه از ۱۳ ژوئیه گذشته باعث کشته شدن هزار و ۶۲۲ تن شده است.

