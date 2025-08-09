به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، منطقه نجران واقع در شمال غرب استان سویدا شاهد وقوع درگیریهای خشونت بار میان گروههای دروزی و یک گروه مسلح دیگر بود.
در این درگیریها تعدادی کشته و زخمی شدند و خانههای مردم سوریه نیز به آتش کشیده شد.
دیده بان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که این درگیریها روز جمعه به وقوع پیوست و توسط یک گروه مسلح از محور قراصه به همراه سلاحهای جنگی آغاز شد که نقض آتش بس اعلام شده در سویدا به شمار میرود.
این نهاد تاکید کرد که درگیریهای مسلحانه در سوریه از ۱۳ ژوئیه گذشته باعث کشته شدن هزار و ۶۲۲ تن شده است.
