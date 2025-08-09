  1. استانها
خرید تضمینی گندم کشاورزان زنجانی از مرز ۳۰۰ هزار تن گذشت

رنجان- مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان از خرید تضمینی ۳۰۷ هزار تن گندم از کشاورزان زنجانی تا ۱۷ مرداد ماه سال ۱۴۰۴ در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله زمانی از خرید تضمینی ۳۰۷ هزار تن گندم از کشاورزان زنجانی تا مورخ ۱۷ مرداد ماه سال ۱۴۰۴ در استان خبر داد و گفت: عملیات خرید تضمینی گندم از طریق ۳۹ مرکز ملکی و بخش خصوصی انجام می‌شود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان افزود: تاکنون ۵۸ هزار و ۵۷۳ محموله گندم از ۱۸ هزار و ۲۹ گندمکار خریداری و در سیلوهای ملکی و بخش خصوصی، جهت برنامه‌ریزی در تأمین آرد و نان شهروندان ذخیره شده است.

زمانی با بیان اینکه خرید تضمینی گندم به وسیله بخش دولتی و خصوصی انجام می‌شود، گفت: کشاورزان می‌توانند گندم خود را به مراکز دولتی و خصوصی اعم از کارخانجات آردسازی، سیلوهای ذخیره سازی گندم و مراکز مباشر (اتحادیه تعاون روستایی) تحویل دهند.

زمانی با اشاره به اینکه تاکنون ارزش ریالی خرید تضمینی گندم ۶ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان می‌باشد، افزود: ۳۲ میلیارد تومان از بهای خرید تضمینی گندم کشاورزان زنجان (حدود ۵۰ درصد از هر محموله) که تا تاریخ ۶ تیر ۱۴۰۴ گندم خود را تحویل سیلوهای ملکی و خصوصی داده بودند، پرداخت شده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان با اشاره به اینکه پیگیری‌های لازم جهت پرداخت به موقع بهای گندم خریداری شده در حال انجام است، تاکید کرد: گندمکاران جهت سهولت در پرداخت مطالبات، باید مدارک خود را بدون مغایرت و با ارائه کپی کارت ملی، شماره حساب بانک کشاورزی و ثبت در سامانه پهنه بندی جهاد کشاورزی، جهت تحویل گندم به مراکز ملکی و خصوصی اقدام کنند.

زمانی اظهار کرد: ساعات کار مراکز خرید تضمینی گندم در استان زنجان با در نظر گرفتن شرایط جوی مناطق از اول وقت اداری شروع شده و تا تخلیه آخرین محموله نیز ادامه پیدا خواهند کرد.

