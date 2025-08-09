خبرنگاران در پیشبرد اهداف فرهنگی و اجتماعی شهرستان زرندیه تلاش کنند

به گزارش خبرنگارمهر، اصغر مظفری شامگاه شنبه در نشست تجلیل از خبرنگاران که در محل فرمانداری زرندیه برگزار شد، با تأکید بر رسالت سنگین خبرنگاران در انتقال واقعیت‌ها و آگاهی‌بخشی به جامعه گفت: خبرنگاران، پل ارتباطی بین مردم و مسئولان هستند و با بیان شفاف و دقیق مسائل، موجب افزایش اعتماد عمومی و تقویت امید در جامعه می‌شوند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی زرندیه، جایگاه و نقش خبرنگاران را در توسعه فرهنگی، اجتماعی و اطلاع‌رسانی شهرستان بسیار مهم و حیاتی دانست.

وی گفت: در شرایط کنونی که رسانه‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی افکار عمومی دارند، خبرنگاران باید با تعهد، صداقت و رعایت اخلاق حرفه‌ای، واقعیت‌ها را بدون اغراق یا تحریف به مردم منتقل کنند تا جامعه بتواند تصمیم‌های درست و آگاهانه اتخاذ کند.

مظفری با اشاره به اهمیت آموزش و ارتقای سطح تخصصی خبرنگاران تأکید کرد: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمادگی کامل دارد تا با برگزاری دوره‌های آموزشی، کارگاه‌های تخصصی و حمایت‌های لازم، توانمندی‌های رسانه‌ای فعالان این حوزه را افزایش دهد تا بتوانند در برابر چالش‌های فضای رسانه‌ای امروز موفق عمل کنند.

وی ضمن قدردانی از زحمات همه خبرنگاران شهرستان زرندیه گفت: امیدواریم خبرنگاران همچنان با روحیه‌ای متعهدانه و حرفه‌ای به فعالیت‌های خود ادامه دهند و با انعکاس دقیق و به‌موقع اخبار، نقشی مؤثر در پیشبرد اهداف فرهنگی و اجتماعی شهرستان ایفا کنند.