فیلم لحظه ورود زندانیان امنیتی به اندرزگاه ۷ زندان اوین منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، پس از طرح ادعاهایی سراسر کذب مبنی بر ضرب و شتم برخی از مددجویان در زمان انتقال مجدد به بازداشتگاه اوین و شکستن سر و صورت و خونی شدن لباس و بدن آنها، فیلم لحظه ورود تعدادی از زندانیان امنیتی که مصداق همین خبرها بودند به سالن اندرزگاه ۷ زندان اوین منتشر شد.

روز دوشنبه دوم تیر ماه ۱۴۰۴ بود که رژیم صهیونیستی در یک جنایت آشکار و در اقدامی خلاف قوانین بین‌المللی با پرتابه‌هایی زندان اوین را مورد اصابت قرار داد که در پی آن‌ها ده‌ها نفر شهید و عده زیادی مجروح شدند.

بلافاصله پس از این حمله وحشیانه به زندان اوین، مقامات قضائی تدابیر لازم را در جهت صیانت از سلامتی و امنیت زندانیان به کار گرفتند و به فوریت اقدام لازم جهت ارتباط زندانیان با خانواده‌ها و رفع نگرانی آن‌ها انجام شد و زندانیان این زندان به زندان تهران بزرگ منتقل شدند.

با تأکیدات رئیس قوه قضائیه و با اقدامات شبانه‌روزی و جهادی سازمان زندان‌ها، تلاش‌های مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، دادستانی تهران و نظارت ستاد حقوق بشر در کمتر از یک‌ماه و نیم کوهی از آوارِ اوین بعد از حمله رژیم صهیونیستی به زندانیان، برداشته و اقامتگاه جدید مددجویان مهیای اسکان شد.

همزمان با انتقال مددجویان از زندان تهران بزرگ به زندان اوین، یک خط خبری از سوی رسانه‌های وابسته به رژیم صهیونیستی و برخی افراد وابسته در فضای مجازی منتشر شد که تعدادی از مددجویان در این انتقال به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند، پیشانی فردی شکافته شده، فرد دیگری خون پیشانی او را به صورت مالیده و شعار داده، وضعیت افراد بسیار بد است، تنشان مجروح شده و در بهداری هستند.

این دروغ به سرعت و با حمایت جریان خبری ضد انقلاب فراگیر شد.

حتی برخی وکلای زندانیان، خانواده زندانیان و مراجع خبری داخل که حسابشان از عناصر وابسته به رژیم جداست، نیز ناغافل در دام خبرسازی دروغ قرار گرفتند.

تا اینکه ظهر روز گذشته عکس برخی زندانیان امنیتی در حالی که بدون هیچ مشکل، درگیری و یا آثار جراحت در حال سوار شدن به اتوبوس برای انتقال به زندان اوین بودند منتشر شد.

امروز نیز برای اولین بار تصاویر لحظه ورود تعدادی از زندانیان امنیتی به سالن اندرزگاه ۷ زندان اوین در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۴۰۴ منتشر می‌شود.

براساس این فیلم مستند، زندانیان امنیتی که اخبار دروغ در مورد آن‌ها منتشر شده بود در حالی وارد سالن اندرزگاه ۷ اوین می‌شوند که هیچ‌گونه آثاری از ضرب و شتم و جراحت در آن‌ها دیده نمی‌شود. حتی افراد مورد اشاره همراه با دیگر هم‌بندی‌ها و در یک زمان آن هم بدون مراجعه به بهداری به محل استقرار خود در زندان وارد می‌شوند که نشان می‌دهد در سلامت کامل هستند.

با توجه به اینکه موضوع زندان و زندانیان به یکی از پروژه‌های اولویت دار موساد و عناصر وابسته آن تبدیل شده است، انتظار می‌رود، فعالان سیاسی و رسانه‌ها با وسواس بیشتری اخبار را دنبال کنند تا در دام پروژه‌های عملیات روانی سرویس‌های دشمن نیفتند.