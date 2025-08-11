به‌گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز گذشته (یکشنبه، ۱۹ مرداد) از حذف یارانه سه دهک هفتم، هشتم و نهم تا شهریورماه خبر داد و اظهار کرد: آنچه در خصوص تأمین منابع کالابرگ الکترونیک پیگیری می‌شود، بر اساس قانون بودجه، حذف یارانه ۳ دهک انتهایی جامعه است که دولت و مجلس شورای اسلامی به‌طور جدی آن را دنبال می‌کنند.

وی افزود: اطلاعات مشمولان یارانه نقدی به‌روزرسانی شده است و افرادی که مشمول حذف می‌شوند، پیش از اجرای این تصمیم از دلایل آن مطلع خواهند شد. همچنین در صورت وجود اعتراض، شکایات آنان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

میدری ادامه داد: شرایط اجرای این طرح کمی پیچیده است و باید دولت نیز با این فرایند موافقت کند. امیدواریم تا هفته آینده فرایند مورد تأیید دولت قرار گیرد تا بتوانیم طرح را در شهریورماه به مرحله اجرا برسانیم.

افزایش یارانه مددجویان در پی حذف سه دهک مشخص نیست

در همین رابطه، سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور امروز (دوشنبه ۲۰ مرداد) طی بازدید از خبرگزاری مهر و در گفتگو با خبرنگار اقتصادی این خبرگزاری درباره حذف یارانه سه دهک و تأثیر آن بر یارانه‌های دهک‌های تحت پوشش این سازمان اظهار کرد: اینکه حذف یارانه ۳ دهک موجب افزایش یارانه دهک‌های تحت پوشش بهزیستی شود یا خیر، مشخص نیست؛ اما سازمان بهزیستی امسال با وجود تنگناهای مالی، افزایش ۴۰ درصدی پرداختی‌ها را رقم زده است، در حالی که میانگین افزایش پرداختی‌ها در کشور حدود ۲۰ درصد بوده است.

وی افزود: یارانه‌های حق پرستاری خانواده‌محور در مراکز ما ۴۳ درصد و یارانه‌های شبه‌خانواده‌ای نیز ۸۰ درصد افزایش یافته است و این روند افزایشی استمرار خواهد داشت.

رئیس سازمان بهزیستی ادامه داد: در دوران جنگ ۱۲ روزه اخیر، کل نوبت‌بندی‌ها به صفر رسید و ۸۲ هزار مستمری پایه به مستمری‌ها اضافه شد. سال گذشته نیز بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار، روستایی و عشایری به صفر رسید و امسال برای ۱۱ هزار نفر در مناطق شهری با جمعیت کمتر از ۲۰ هزار نفر بیمه تأمین اجتماعی فراهم شده است.

حسینی گفت: روند کاری سازمان بهزیستی به سمت ارتقای کیفیت پرداختی‌ها است. ما معتقدیم که مسکن وظیفه اصلی این سازمان نیست و این مسئولیت بر عهده وزارت راه و شهرسازی است.

وی افزود: با این حال، سازمان بهزیستی تسهیلات بلاعوض ۲۰۰ میلیون تومانی برای مددجویان با نیازهای ویژه در نظر گرفته است تا آن‌ها راحت‌تر به مسکن دسترسی پیدا کنند. تاکنون ۲۰۷ هزار نفر از افراد دارای معلولیت با استفاده از این کمک‌ها صاحب مسکن شده‌اند. سال گذشته ۱۴ هزار نفر صاحب مسکن شدند و در حال حاضر بیش از ۴۵ هزار واحد مسکونی در دست احداث است.

رئیس سازمان بهزیستی بیان کرد: در تلاش هستیم سقف ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات را امسال افزایش دهیم.

وی درباره طرح ملی مسکن گفت: در طرح مسکن حمایتی، زمین به مددجویان اولویت‌دار اختصاص می‌یابد و وامی با نرخ بهره خاص به همه افراد تعلق می‌گیرد. سازمان بهزیستی نیز علاوه بر این، به مددجویان خود ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه اعطا می‌کند.

حسینی خاطرنشان کرد: سال گذشته ۱۴ هزار نفر از مددجویان از طریق این تسهیلات صاحب مسکن شدند و امسال برنامه داریم نزدیک به ۲۰ هزار نفر از این طریق خانه‌دار شوند.