پرونده اضافه شدن مربی ایرانی به کادرفنی استقلال بسته شد؟

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه استقلال همچنان در تلاش است تا وریا غفوری، کاپیتان پیشین این تیم را به عنوان مربی در کنار ریکاردو ساپینتو روی نیمکت آبی‌پوشان قرار دهد. مسئولان باشگاه قصد دارند با حضور غفوری و خسرو حیدری دو دستیار ایرانی، کادر فنی تیم را به شکل کامل و هماهنگی قوی‌تر تشکیل دهند تا بتوانند بهترین حمایت را از سرمربی پرتغالی فراهم کنند.

در چند هفته گذشته مذاکرات و رایزنی‌های فشرده‌ای بین باشگاه و وریا غفوری انجام شده و طرفین در تلاش هستند تا هر چه سریع‌تر شرایط حضور غفوری را در کادر فنی استقلال نهایی کنند. حضور غفوری به عنوان یکی از اعضای کادر فنی می‌تواند علاوه بر تقویت بخش مربیان ایرانی، به انسجام و هماهنگی بیشتر تیم کمک کند.

با این وجود، اگر در نهایت توافق نهایی حاصل نشود و حضور وریا غفوری قطعی نشود، مسئولان باشگاه تصمیم گرفته‌اند که دیگر در فصل جاری سراغ جذب مربی ایرانی جدید نروند و پرونده اضافه کردن مربی ایرانی به نیمکت استقلال بسته خواهد شد. در این صورت، خسرو حیدری تنها مربی ایرانی حاضر در کادر فنی استقلال باقی می‌ماند و مسئولیت همراهی ساپینتو را برعهده خواهد داشت.

باشگاه استقلال همچنان امیدوار است که مذاکرات به نتیجه برسد و حضور وریا غفوری به عنوان عضو مهم کادر فنی به زودی رسمی شود تا تیم در فصل پیش رو با ترکیب فنی کامل و هماهنگ‌تری کار خود را ادامه دهد.