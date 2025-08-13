به گزارش خبرنگار مهر، جواد لنجابی ظهر چهارشنبه در نشست شورای مسکن استان مرکزی اظهار کرد: از آغاز فرآیند ثبتنام طرح نهضت ملی مسکن، تعداد ۱۹۴ هزار و ۲۵۴ نفر در سامانه مربوطه نامنویسی کردهاند که از این میان، ۴۵ هزار و ۱۳۴ نفر با احراز شرایط چهارگانه لازم، واجد شرایط ورود به مراحل بعدی تشخیص داده شدهاند.
وی افزود: بیش از ۲۶ هزار نفر از متقاضیان، آورده نقدی بیش از ۴۰ میلیون تومان واریز کردهاند و در حال حاضر، ۲۶ هزار و ۵۱۳ نفر بهعنوان متقاضی مؤثر شناسایی شدهاند که از این تعداد، ۱۳ هزار و ۷۵۰ نفر به پروژههای ساختمانی تخصیص یافتهاند.
لنجابی تصریح کرد: ۹۹ درصد متقاضیان مؤثر تاکنون به پروژههای موجود تخصیص یافتهاند.
وی با اشاره به عملکرد ساخت و صدور پروانههای ساختمانی ادامه داد: ۹۰ درصد از پروانههای صادر شده متعلق به متقاضیان مؤثر بوده و ۷۹ درصد پروژهها نیز قرارداد مشارکتی منعقد کردهاند.
لنجابی افزود: همچنین ۸۴ درصد از پروژهها آغاز به ساخت شدهاند و ۴۷ درصد از واحدها در آستانه اتمام قرار دارند.
۳۰ درصد متقاضیان دهکهای پایین نیازمند حمایت وزارت راه برای تأمین زمین هستند
سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی گفت: تاکنون در قالب نهضت ملی مسکن، ۲۹ هزار و ۴۸۳ پروژه در استان تعریف شده که در این راستا ۲۳ هزار و ۷۶۱ پروانه ساختمانی صادر شده و عملیات اجرایی بیش از ۲۱ هزار واحد آغاز شده است.
وی افزود: با توجه به فراوانی دهکهای پایین در میان ثبتنامکنندگان، حدود ۳۰ درصد از متقاضیان ثبتنامشده در پروژهها از دهکهای پایین جامعه هستند که نیازمند حمایت وزارت راه و تخصیص اراضی جهت تأمین منابع مالی میباشند.
لنجابی با اشاره به عملکرد بانکها در تأمین مالی پروژهها تصریح کرد: ۷۶ درصد از پروژههای معرفیشده به بانکها به مرحله انعقاد قرارداد رسیده که تنها ۲۹ درصد از نظر ریالی پرداختی صورت گرفته است.
وی ادامه داد: در رتبهبندی عملکرد بانکها، بانک مسکن با هشت هزار و ۲۶۸ فقره وام در صدر قرار دارد و پس از آن، بانک ملت با ۴۱۱ فقره، بانک تجارت با سه هزار و ۳۹۱ فقره و بانک صادرات با یک هزار و ۸۱۳ فقره در ردههای بعدی قرار دارند.
لنجابی تاکید کرد: این آمار بر اساس دادههای ثبتشده در سامانههای وزارت راه، بنیاد مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید استخراج شده و تسریع در روند ساخت و تأمین مالی متقاضیان از اولویتهای نهادهای مسئول است.
آغاز بررسی واگذاری زمین ۱۶۰۰ متری به کارکنان ارتش در اراک
سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی اظهار کرد: در چارچوب تفاهمنامه میان نیروهای مسلح و شرکت جهاد خانهسازی، واگذاری بخشی از اراضی سازمان ملی زمین و مسکن برای احداث واحدهای مسکونی ویژه کارکنان ارتش در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: در گذشته درخواستهایی از سوی همکاران ارتش برای تأمین زمین ارائه شده بود اما به دلیل محدودیت اراضی در مقطع زمانی موردنظر، امکان واگذاری فراهم نشد.
لنجابی تصریح کرد: با انجام بررسیهای کارشناسی، زمینی یک هزار و ۶۰۰ متری با کاربری بلندمرتبهسازی (۱۲ طبقه) در مجاورت اراضی جهاد خانهسازی شناسایی شده که شرایط لازم برای ورود به فرآیند تخصیص را دارد.
وی ادامه داد: بررسیهای اولیه حاکی از آن است که حدود ۲۰ تا ۴۰ نفر از کارکنان ارتش متقاضی واقعی مسکن هستند که آمار نهایی پس از پالایش دقیق مشخص خواهد شد.
لنجابی تاکید کرد: با برگزاری جلساتی میان نمایندگان ارتش، جهاد خانهسازی و اداره کل راه و شهرسازی، تصمیم اولیه درباره نحوه واگذاری و اجرای پروژه اتخاذ شده و در صورت تأیید شورای مسکن استان، طرح وارد مرحله اجرا خواهد شد.
واگذاری زمین به خانواده شهدای پدافند هوایی در اولویت راه و شهرسازی مرکزی
سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی با اشاره به اراضی مرتبط با خانوادههای شهدای پدافند هوایی جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: واگذاری زمین به خانوادههای معظم شهدا در چارچوب دستورالعملهای وزارت راه و شهرسازی و با سازوکار مشخص، در دستور کار اداره کل قرار دارد.
لنجابی افزود: طرح توسعه واحدهای مسکونی در سایت پیشنهادی جدید، در دست بررسی است و پس از تأیید قیمت پایه توسط شورای مسکن استان، قابل اجرا خواهد بود.
وی تصریح کرد: همکاری با بنیاد مسکن، شهرداری و سایر دستگاهها در دستور کار است تا با تأمین اراضی و تسهیل امور اجرایی، روند ساخت مسکن برای اقشار هدف بهویژه کارکنان نیروهای مسلح و دهکهای پایین تسریع یابد.
برخی پیمانکاران با سابقه خوب، عملکرد ضعیفی در پروژه اخیر داشتهاند
سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی، با اشاره به عملکرد متفاوت پیمانکاران در پروژههای نهضت ملی مسکن اظهار کرد: تجربه نشان داده است که برخی از پیمانکارانی که سابقه خوبی در پروژههای گذشته داشتند، در طرح اخیر عملکرد ضعیفتری از خود نشان دادهاند.
وی افزود: در انتخاب بین پیمانکاران فعلی و جذب پیمانکاران جدید، لازم است مزایا و معایب هر گزینه بهدقت بررسی شود؛ چرا که پیمانکاران موجود دارای سابقه و ارزیابی مشخص هستند، اما پیمانکاران جدید با ریسکهای ناشی از نبود اطلاعات میدانی کافی همراهاند.
لنجابی تصریح کرد: با وجود انجام اعتبارسنجی مالی پیمانکاران جدید از سوی بانکها، تجربه نشان داده که حتی پیمانکاران با رزومه قوی نیز در برخی پروژهها با افت عملکرد مواجه شدهاند که بر روند کلی کار تأثیر منفی گذاشته است.
وی ادامه داد: با از دست رفتن بخشی از فصل کاری، ادامه تأخیرها موجب افزایش هزینهها و کاهش بهرهوری خواهد شد؛ از اینرو، بهرهگیری از ظرفیتها و تجهیزات موجود در سایت برای شتاببخشی به اجرای پروژه در دست بررسی است.
سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی تأکید کرد: در شرایط فعلی، بهرهگیری از پیمانکاران مستقر در سایت بهدلیل شناخت بهتر از عملکرد آنها، گزینهای مناسبتر به نظر میرسد، مشروط بر آنکه ارزیابی دقیق تعهد، ظرفیت اجرایی و توان فنی آنان صورت گیرد.
وی افزود: در خصوص ماده ۴۶، هماهنگیهای لازم با مقامات قضائی در خصوص تعیین تکلیف شرکت کیسون انجام شده و اقدامات قانونی بلافاصله پس از ابلاغ این ماده به اجرا درآمده است.
لنجابی با اشاره به اهمیت حفظ و امنیت کارگاههای پروژه گفت: با وجود تأمین امنیت کارگاهها توسط یگانهای حفاظتی، تداوم این روند و جلوگیری از تأخیرهای بیشتر مستلزم تصمیمگیری سریع و قاطع شورای مسکن استان است.
نظر شما