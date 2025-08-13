بخش های از پارک ملی بمو شیراز طمعه حریق شد

هادی عیدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ظهر چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۴، یک مورد آتشسوزی در ارتفاعات مشرف به من از سمت جاده اکبرآباد به سمت پلیسراه شیراز-اصفهان گزارش شد، گفت: بلافاصله تیمهای عملیاتی از ایستگاههای نزدیک به محل حادثه اعزام شدند.
وی ادامه داد: پس از رسیدن تیم اول و ارزیابی وضعیت، مشخص شد که منطقه دارای پوشش گیاهی گسترده است و حریق در حال گسترش سریع است، بنابراین تیمهای کمکی نیز به سرعت به محل اعزام شدند.
رئیس سازمان آتش نشانی شیراز افزود: در مجموع، حدود ۳۰ نفر از آتشنشانان از ۵ ایستگاه عملیاتی در عملیات اطفا حریق مشارکت داشتند که تا حوالی ساعت ۱۶ تا ۱۶:۴۵ ادامه یافت.
عیدی پور با بیان اینکه به محض اتمام آتش سوزی مجدد حریق دیگری در ارتفاعات پارک ملی بمو به سامانه ۱۲۵ اعلام شد، گفت: به محض اعلام حادثه از هر ایستگاه عملیاتی، نیروهای آتشنشانی به همراه نیروهای محیطزیستی برای کنترل آتش اعزام شدند. در مجموع، بالغ بر ۵۲ نفر آتشنشان در محل حضور داشتند و عملیات اطفا و لکهگیری در حال انجام است.
وی ادامه داد: این حریق در نقاط مختلف ارتفاعات، به سمت ارتفاعات سعدی، گسترش یافته و تیمهای عملیاتی در تلاش هستند تا آن را کنترل و مهار کنند.
رئیس سازمان آتش نشانی شیراز افزود: در مجموع، ۷ ایستگاه عملیاتی برای این عملیات اعزام شدند و حدود ۵۰ نفر آتشنشان و بیش از ۱۲ دستگاه خودروی آتشنشانی درگیر عملیات بودند.
عیدی پور تصریح کرد: نیروهای منابع طبیعی و نیروهای محلی نیز در عملیات مشارکت دارند. این عملیات با هماهنگی کامل و تلاش مستمر در حال انجام است و وضعیت تحت کنترل قرار دارد.
