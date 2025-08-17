به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی جهان ۲۲ تا ۳۰ شهریور به میزبانی زاگرب کرواسی برگزار خواهد شد و بیش از ۹۰۰ کشتی‌گیر از سراسر جهان روی تشک خواهند رفت. در بخش کشتی آزاد، ۳۲۶ ورزشکار حضور دارند که ۱۳ نفر از آنان سابقه کسب مدال المپیک پاریس را در کارنامه دارند.

پیش از این طبق اعلام کادر فنی کشتی آزاد، احمد محمدنژاد جوان در ۶۱، رحمان عموزاد در ۶۵ و امیرحسین فیروزپور در ۹۲ کیلوگرم با توجه به نتایج کسب‌شده در اوزان خود از حضور در جام تختی معاف شدند، امیرحسین زارع، علی مؤمنی، کامران قاسم پور، امیرمحمد یزدانی، امیرعلی آذرپیرا و محمد نخودی ۱۰ نفر اعزامی به مسابقات جهانی کشتی آزاد هستند.

تیم ملی کشتی آزاد ایران با ترکیبی کامل راهی مسابقات می‌شود و در هر وزن با رقبای سرسختی روبه‌رو خواهد بود:

۵۷ کیلوگرم: علی مؤمنی نماینده ایران است و باید با چهره‌هایی چون اسپنسر لی از آمریکا (نقره المپیک پاریس)، آرسن هارتونیان از ارمنستان (سه مدال برنز جهان و طلای اروپا)، اسلام بازارگانوف از آذربایجان (دو برنز اروپا) و امان سهراوات از هند (برنز المپیک) رقابت کند.

۶۱ کیلوگرم: احمد جوان در برابر نام‌هایی همچون زلیمخان آباکاروف از آلبانی (طلای و برنز جهان)، تاکارا سودا از ژاپن (طلای آسیا) و زائور اوگویف از روسیه (طلای المپیک و جهان) قرار خواهد گرفت.

۶۵ کیلوگرم: رحمان عموزاد ملی‌پوش کشورمان با اسلام دودایف از آلبانی (برنز المپیک پاریس)، وازگن توانیان از ارمنستان (برنز جهان) و کاتارو کیوکا از ژاپن (طلای المپیک پاریس) هم‌گروه است.

۷۰ کیلوگرم: مهدی ممیوند در این وزن روی تشک می‌رود و باید از سد اوچیر تولگا از مغولستان (برنز جهان) و ارنظر آکناتالیوف از قرقیزستان (نقره و برنز جهان) عبور کند.

۷۴ کیلوگرم: یونس امامی با رقبایی از جمله شرمن ولیف از آلبانی (برنز المپیک) و تاجمراز سالکازانوف از اسلواکی (نقره و برنز جهان) رقابت خواهد داشت.

۷۹ کیلوگرم: محمد نخودی نماینده ایران مقابل احمد عثمان‌اف از روسیه (طلای جهان)، فرید جباروف از آذربایجان (طلای جوانان جهان) و زلیمخان خادجیف از فرانسه (نقره اروپا) کشتی می‌گیرد.

۸۶ کیلوگرم: کامران قاسم‌پور برای سومین طلای جهانی خود تلاش می‌کند و باید بر رقبایی چون ابراگیم خادیف از روسیه (طلای جوانان جهان)، زاهد والنسیا از آمریکا و بوریس ماکویف از اسلواکی (نقره و برنز جهان) غلبه کند.

۹۲ کیلوگرم: امیرحسین فیروزپور با فیض‌الله آک‌ترک از ترکیه (برنز جهان و طلای اروپا) و باتریبک تساکولوف از اسلواکی (نقره جهان) روبه‌رو خواهد شد.

۹۷ کیلوگرم: امیرعلی آذرپیرا باید مقابل احمد تاج‌الدینوف از بحرین، عبدالرشید سعداله‌یف از روسیه و کایل اسنایدر از آمریکا مبارزه کند.

۱۲۵ کیلوگرم: امیرحسین زارع، قهرمان سابق جهان، مهم‌ترین رقیبش عبدالله قربانوف از روسیه خواهد بود.

دو نایب قهرمانی و کسب یک عنوان سومی در سه دوره

این پنجمین آوردگاه جهانی است که پژمان درستکار به عنوان سرمربی هدایت تیم ملی کشتی آزاد را برعهده دارد، اولین آزمون پیش روی درستکار در تیم ملی، مسابقات جهانی نروژ ۲۰۲۱ بود، درستکار برای آماده‌کردن تیم‌ش در این رقابت‌ها کمتر از دو ماه فرصت داشت. در نهایت تیم او در این مسابقه با کسب ۳ مدال طلا، ۳ نقره و یک برنز و ایستادن بر سکوی سومی به کار خود پایان داد. این نتیجه، بهترین آغاز برای درستکار بود. در مسابقات جهانی نروژ طلسم شکنی حسن یزدانی مقابل دیوید تیلور هم بازتاب گسترده‌ای در ایران و جهان داشت که همه این افتخارات به پای درستکار و نسخه او برای تیم ملی نوشته شد.

یک سال بعد تیم تحت هدایت درستکار در مسابقات جهانی ۲۰۲۲ بلگراد با کسب ۲ مدال طلا، ۳ نقره و ۲ برنز عملکرد قابل قبولی کسب کرد و به عنوان نایب‌قهرمانی رسید. البته روس‌ها در این مسابقات حضور نداشتند. شکست سنگین حسن یزدانی مقابل تیلور در مسابقات جهانی بلگراد این نتایج را تحت‌الشعاع خود قرار داد.

تیم کشتی آزاد ایران با هدایت درستکار در سومین آوردگاه جهانی شهریورماه ۲۰۲۳ به میدان رفت که حاصل کار آنها تنها یک مدال طلا ،۲ نقره و یک برنز و کسب عنوان نایب‌قهرمانی بود. البته به اعتقاد بسیاری از کارشناسان کشتی، این نایب قهرمانی با فاصله ۳۸ امتیازی از آمریکا که با ۱۴۸ امتیاز قهرمان شد و البته محرومیت تیم روسیه، نتیجه قابل قبولی برای آزادکاران ایران نبود و این بار هم اهالی کشتی انتقادهای خود را روانه پژمان درستکار کردند به خصوص اینکه در مسابقات جهانی ۲۰۲۳، حسن یزدانی مقابل دیوید تیلور ضربه فنی شد. رحمان عموزاد هم بسیار بی‌رمق ظاهر شده بود و در جایگاه پنجم قرار گرفت در حالی که رحمان در مسابقات جهانی سال قبل یکی از مدال‌آوران طلایی تیم ایران بود.

ضعف تیم ملی در جهانی اوزان غیرالمپیکی

در المپیک پاریس ۲۰۲۴، تیم ملی کشتی آزاد ایران با هدایت سرمربی موقت محسن کاوه وارد رقابت‌ها شد، پژمان درستکار پیش از برگزاری بازی‌ها به دلایلی کناره‌گیری کرده و کاوه هدایت تیم را برعهده گرفته بود. تیم ایران شامل ۵ آزادکار بود که حاصل رقابت‌های آنها، ۳ مدال نقره و ۱ مدال برنز بود؛ جایگاه قابل‌توجه اما بدون کسب مدال طلا. با این عملکرد، ایران مقام اول تیمی را در بخش کشتی آزاد از نظر مجموع امتیازات به‌دست آورد. پس از المپیک پاریس، پژمان درستکار به تیم ملی کشتی آزاد بازگشت و هدایت این تیم در مسابقات جهانی ۲۰۲۴ برعهده او بود که نتیجه قابل‌توجهی هم کسب نکردند. مسابقات جهانی در اوزان غیرالمپیکی (۶۱، ۷۰، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم) بود که آزادکاران ایران پس از رقابت با حریفان خود، تنها موفق به کسب یک مدال برنز توسط محمد نخودی در وزن ۷۹ کیلوگرم شدند. در نهایت، تیم ایران با ۴۱ امتیاز به مقام سوم تیمی رسید. اما عملکرد تیم کشتی آزاد با سرمربیگری درستکار، به‌عنوان نتایجی ضعیف تلقی شد و کارشناسان عملکرد این تیم را پس از بازگشت درستکار مثبت ارزیابی نکردند.

جهانی کرواسی و انتظار برای خلق موفقیت

در حال حاضر ترکیب تیم ملی کشتی آزاد ایران برای رقابت‌های جهانی، علی مؤمنی در وزن ۵۷ کیلوگرم، احمد محمدنژاد در وزن ۶۱ کیلوگرم، رحمان عموزاد خلیلی در وزن ۶۵ کیلوگرم، امیرمحمد یزدانی در وزن ۷۰ کیلوگرم، یونس امامی در وزن ۷۴ کیلوگرم، محمد نخودی در وزن ۷۹ کیلوگرم، کامران قاسمپور در وزن ۸۶ کیلوگرم، امیرحسین فیروزپور در وزن ۹۲ کیلوگرم، امیرعلی آذرپیرا در وزن ۹۷ کیلوگرم و امیرحسین زارع از مازندران در سنگین‌وزن (۱۲۵ کیلوگرم) است. تا مسابقات جهانی کرواسی تقریباً یک ماه زمان باقی مانده و این روزها شاگردان درستکار سخت در حال تمرین هستند تا تیم ملی بتواند در پنجمین آوردگاه جهانی نتایج خوبی کسب کند.