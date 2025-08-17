  1. استانها
  2. فارس
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۸:۱۳

تصادف زنجیره‌ای در محور فیروزآباد-جم ۱۴ مصدوم برجا گذاشت

فیروزآباد- رئیس مرکز اورژانس فارس گفت: برخورد زنجیره‌ ای چهار دستگاه خودرو خاور، تریلی، پژو پارس و پراید در گردنه سلبکی محور فیروزآباد - جم، ۱۴ مصدوم برجا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود عابد گفت: بامداد یکشنبه ۲۶ مرداد، برخورد زنجیره‌ای چهار دستگاه خودرو (خاور، تریلی، پژو پارس و پراید) در گردنه سلبکی محور فیروزآباد – جم، ۱۴ مصدوم برجای گذاشت.

وی ادامه داد: کارشناسان اورژانس با ۳ دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به سرعت به محل اعزام و پس از حضور در صحنه، خدمات امدادی اولیه را ارائه شد.

رئیس مرکز اورژانس فارس افزود: ۹ مصدوم این حادثه برای تکمیل روند درمان به بیمارستان حضرت قائم (عج) فیروزآباد منتقل و ۵ مصدوم دیگر در محل توسط تیم‌های اورژانس درمان شدند.

