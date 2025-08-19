علوی:امیدوارم در ۴۸ ساعت آینده خراب کاری نکنند؛افزایش ۸۰برابری قرارداد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر مهدی علوی درباره رأی کمیته اخلاق برای پرونده مس رفسنجان اظهار داشت: در ابتدا برای مجید یحیایی (مجری برنامه صبحانه ایرانی) که مدتی است دچار کسالت شده آرزوی سلامتی می‌کنم. حضور او در برنامه‌ها می‌تواند در سال منتهی به جام جهانی اتفاقات خوبی را برای فوتبال کشور رقم بزند.

ابتدای موضوع مطروحه آبروی افراد است که موضوعی خیلی مهم و حائز اهمیت است. کمیته اخلاق یک دستور موقت صادر کرده و در مباحث این کمیته مسائلی که می‌تواند به نمای عمومی فوتبال لطمه بزند، مطابق بند ۲۸ آئین نامه کمیته اخلاق برایش دستور موقتی صادر خواهد شد.

وی افزود: دستور موقت به این معنی است که رأی قابلیت تجدیدنظرخواهی و زمان محدودی دارد که از ۲۰ روز شروع می‌شود و ممکن است تا ۳ ماه اعتبار داشته باشد. در این زمان هم تجدیدنظرخواهی در ارکان دادگستری طی می‌شود. حال اگر حکم نهایی صادر شود، رأی کمیته اخلاق هم به فاز اجرایی و نهایی شدن خواهد رفت. در غیر این صورت برای ادامه موضوع باز هم دستور موقت صادر می‌شود.

سخنگوی فدراسیون فوتبال تاکید کرد: در کمیته اخلاق تخلف در بستر رسیدگی قرار می‌گیرد. در دادگستری کشورمان موضوع《جرم مشهود》مطرح است. در دنیا هم نمونه‌ای مثل تبانی در لیگ پرتغال را بر همین راستا داشتیم. در حکم دادگستری محترم برای پرونده مس رفسنجان هم شاهد عباراتی مثل تحصیل مال نامشروع بودیم. انتساب این موضوع جرم فوتبالی نیست. وقتی حکم نهایی شد، بحث فوتبالی پرونده در داخل فدراسیون به سرانجام می‌رسد. شنیده‌ام عزیزان داخل در این پرونده پس از ابلاغ رأی، از حق قانونی خود استفاده و تجدیدنظرخواهی کردند.

وی درباره اینکه آیا افرادی که دادگاه برایشان حکم صادر کرده از فعالیت در فوتبال هم محروم هستند؛ توضیح داد: مطابق دستور موقت محروم هستند. وقتی کمیته اخلاق می‌تواند جزئیات تکمیلی دریافت کند که حکم نهایی شده باشد و طبق صحبتی که شب گذشته پیش از حضور در برنامه با اسدی مقدم داشتم، هنوز این جزئیات را دریافت نکرده‌اند. ممکن است مانند یکی از افرادی که نامش در پرونده مطرح شده بود، سایر عزیزان هم در زمان صدور حکم نهایی تبرئه شوند.

وی اضافه کرد: طبق بررسی‌ها در همه این سال‌ها و پیگیری‌های کمیته اخلاق بالغ بر ۵۰ نفر احضار شدند و اطلاعاتی از آنها گرفته شد. رسانه‌های گروهی در همین مبحث جادوگری برخی مسائل را خیلی خوب تا انتها رفتند. امیدوارم روزی برسد مقداری بی‌پرده‌تر و ویژه‌تر مسائل را بیان کنیم.

وی درباره اینکه آیا افراد فوتبالی یا غیر فوتبالی درگیر در این پرونده فقط سرمربی بوده‌اند؛ عنوان کرد: اجازه بدهید هر زمان بحث قطعی شد، صحبت کنیم. من فقط بحث فوتبال را شنیده‌ام. اما بحث این است که باید خیلی جدی ورود کرد. هرچند دستگاه محترم قضائی ورود کرده است.

سخنگوی فدراسیون درباره حضور تیم ملی در تورنمنت کافا توضیح داد: الان نمی‌توانیم یک لیست طولانی داشته باشیم تا بگوییم مطابق این لیست، چنین فرصت‌هایی داریم.

بر اساس مقدورات و محذورات خود باید کار را پیش ببریم‌. انتقادات به کافا روی چشم بنده اما باید شرایط را بسنجیم و بر اساس آن بگوییم این امکان وجود داشته یا خیر؟

وی اضافه کرد: همین شب گذشته برای بعد از بازی با روسیه، توافقی با یک کشور داشتیم که اسم تیم را نمی‌گویم‌. با یکی از تیم‌های قدرتمند فوتبال جهان که رنکینگ بهتری از ما دارد قرار است بازی کنیم که می‌شود مهر یا آبان. واقعاً فدراسیون به سختی بازی‌های دوستانه را هماهنگ می‌کند. ارتباطات مهدی تاج به کار گرفته شده و بخش بین‌الملل و سایر ارکان فدراسیون پای کار هستند.

علوی با طعنه گفت: امیدوارم افرادی که تیم ملی را دوست ندارند، در این ۴۸ ساعت بازی مذکور را خراب نکنند، زیرا در گذشته هم چنین اتفاقی افتاد. گرفتاری‌های خیلی زیادی وجود دارد. این بازی با خون جگر هماهنگ شده و امیدوارم برنامه ماه مارس ۲۰۲۶ هم خوب پر شود. امیر قلعه‌نویی نظرش از روز اول بازی‌های سطح یک بود.

وی درباره موارد مربوط به قانون سقف بودجه اظهار داشت: ۳ سال قبل چه اتفاقی افتاد؟ استقلال و پرسپولیس از آسیا حذف شدند. گره ماجرا مجامع باشگاه‌ها هستند. فدراسیون فوتبال و عمدتاً سازمان لیگ با مجامع تمامی باشگاه‌ها وارد مذاکره مکتوب، جلسه و پیگیری شد. باشگاه خصوصی واقعی مثل تراکتور، شمس آذر، خیبر و هوادار برای هزار تومان هم حساب و کتاب دارند. آیا حقوق یک نفر از سال ۱۴۰۱ در ایران ۸۰ برابر شده، اما بازیکن حقوقش ۸۰ برابر شده است. آن مسئول محترم نظام حق دارد به رئیس فدراسیون نامه بزند. به این دلیل شلختگی مالی داریم که ورود با خروج نمی‌خواند.

سخنگوی فدراسیون اضافه کرد: اجرای قانون هم راه‌های مختلفی دارد. نمی‌توانیم در اتاق دربسته بنشینیم و بگوییم این شود و لاغیر. اوایل شاید این اتفاق افتاده بود