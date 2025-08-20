به گزارش خبرنگار مهر، بیست و پنجمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران از همان هفته نخست با نتایج نسبتاً غیرمنتظره، نمایش‌های نه چندان تماشایی و البته جنجال‌های داوری خبرساز شد تا سایه حاشیه‌های مختلف روی موارد فنی تیم‌های باشگاهی ایران سایه بیاندازد.

استقلال با انتقام از تراکتور استارت زد

در یکی از حساس‌ترین بازی‌های هفته، استقلال موفق شد در تبریز با تک‌گل محمدحسین اسلامی روی پاس سعید سحرخیزان، تراکتور را شکست دهد. آبی‌پوشان نه تنها انتقام باخت در سوپرجام را از حریف گرفتند، بلکه قهرمان فصل گذشته را با شکستی تلخ کنار زدند تا شروعی ناامیدکننده برای تراکتوری‌ها رقم بخورد.

دراگان اسکوچیچ با تعویض‌های متعدد به دنبال جبران گل خورده بود، اما دیدگاه‌های فنی و تاکتیک‌های ریکاردو ساپینتو، سرمربی محروم استقلال که از روی سکوها تیمش را هدایت می‌کرد، برتری را به آبی‌های پایتخت بخشید.

تساوی بی‌روح پرسپولیس و فجرسپاسی

پرسپولیس در ورزشگاه شهدای شهرقدس مقابل فجرسپاسی شیراز به تساوی یک بر یک رضایت داد. نتیجه‌ای که نه‌تنها هواداران سرخپوش را راضی نکرد بلکه عملکرد پرسپولیس زیر نظر وحید هاشمیان هم چندان امیدوارکننده نبود. شاید مرور زمان بتواند توانایی‌های هاشمیان را بیشتر نمایان کند، اما در این بازی چیزی جز یک نمایش متوسط دیده نشد.

داوری سوژه بزرگ شد!

چادرملوی اردکان در دومین فصل حضورش در لیگ برتر، فولاد خوزستان را یک بر صفر شکست داد اما همه چیز تحت‌الشعاع قضاوت موعود بنیادی‌فر قرار گرفت. اخراج یک بازیکن فولاد در نیمه نخست و اعلام پنالتی در واپسین دقیقه مسابقه، جنجال بزرگی به پا کرد و باعث شد سرمربی و مدیرعامل فولاد شدیدترین انتقادات را علیه داوری مطرح کنند. نکته عجیب اینکه این تصمیمات در شرایطی رقم خورد که VAR هم در جریان بازی فعال بود.

استقلال خوزستان در دیداری خانگی (اما نه در ورزشگاه اختصاصی خود) مقابل شمس آذر قزوین به تساوی یک بر یک رسید. عملکرد داور این بازی هم با اعتراض شدید دو تیم به‌خصوص شمس‌آذری‌ها روبه‌رو شد. علاوه بر این، موضوع میزبانی استقلال خوزستان و حتی چادرملو در تهران، به جای برگزاری بازی‌ها در شهرها و استادیوم‌های اختصاصی‌شان، حاشیه‌های زیادی ایجاد کرد.

ملوان شجاع، سپاهان خوش‌شانس

در بندرانزلی، ملوان نمایشی تحسین‌برانگیز برابر فولاد مبارکه سپاهان ارائه داد و تا آستانه شکست دادن حریف قدرتمند خود پیش رفت. شاگردان محرم نویدکیا روز خوبی را سپری نکردند و در نهایت با خوش‌شانسی توانستند یک امتیاز ارزشمند از انزلی با خود به اصفهان ببرند.

هفته نخست لیگ برتر فوتبال ایران نشان داد که این فصل هم قرار نیست خالی از شگفتی، جنجال و اتفاقات غیرمنتظره باشد. استقلال استارت قدرتمندی زد، پرسپولیس هوادارانش را ناامید کرد، چادرملو تاریخی‌ترین پیروزی خود را جشن گرفت و جنجال‌های داوری از همان هفته اول نقل محافل فوتبالی شود.

خیبر با برد شیرین به صدر رفت

تیم فوتبال خیبرخرم آباد که ابتدا از مهمان رفسنجانی خود عقب افتاده بود در بازگشتی شیرین برابر هوادارانش موفق شد سه بر دو مس را شکست دهد و به لطف نتایجی که در هفته اول رقم خورد، صدر جدول را در هفته اول به خود اختصاص داد.

نتایج بازی‌های هفته اول لیگ برتر ایران در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به شرح زیر است:

* ذوب‌آهن اصفهان صفر – پیکان تهران یک

* گل‌گهر سیرجان یک - آلومینیوم اراک صفر

* پرسپولیس یک - فجر سپاسی شیراز یک

* خیبر خرم‌آباد ۳- مس رفسنجان ۲

* تراکتور تبریز صفر - استقلال یک

* چادرملوی اردکان یک - فولاد خوزستان صفر

* استقلال خوزستان یک- شمس آذر قزوین یک

* ملوان بندر انزلی یک - سپاهان یک