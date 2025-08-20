امیر عمیدی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه اقدامات ایمنی و بهسازی محورهای مواصلاتی شرق استان سمنان انجام شد، ابراز داشت: این طرحها با هدف پیشگیری از بروز تصادفات و سوانح جادهای در دستور کار قرار گرفتند.
وی با بیان اینکه با آسفالت و بهسازی محورهای مواصلاتی میکوشیم تا ایمنی مسافران را تضمین کنیم، افزود: طی ایام منتهی به ۲۸ صفر برای آرامش هر چه بیشتر زائران تلاش میشود.
مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان با بیان اینکه روکش آسفالت گرم همراه خط کشی در محور شاهرود- میامی- کاهک و برعکس اجرا شد، ابراز داشت: طول این محور ۲۰.۵ کیلومتر بوده است.
عمیدی با بیان اینکه آسفالت حفاظتی در محور میامی به جاجرم به طول ۲۴ کیلومتر انجام گرفت، تصریح کرد: روکش آسفالت گرم در محور شاهرود به آزادشهر نیز اجرا شد.
وی از عملیات بوته کنی تیغ کشی ۱۰۰ کیلومتر محور شاهرود- میامی- کاهک و ارتقا ایمنی کوریدور تهران به مشهد خبر داد و افزود: هدف از این اقدامات افزایش دید رانندگان و کاهش خطرات بوده است.
نظر شما