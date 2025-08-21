به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا دهمرده گفت: همزمان با هفته دولت، ۲۶۳ پروژه کوچک و بزرگ کشاورزی در استان سیستان و بلوچستان با سرمایه‌گذاری بیش از ۷ هزار و ۹۵۲ میلیارد ریال، طی روزهای آینده افتتاح و به بهره‌برداری خواهد رسید.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: این پروژه‌ها در قالب بخش‌های مختلف تولیدات دامی، گیاهی، آب و خاک، صنایع تبدیلی، منابع طبیعی، امور عشایری، دامپزشکی و شیلات آب‌های داخلی اجرا شده است.

وی میزان سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها را ۷ هزار و ۹۵۲ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: این اعتبار از محل تسهیلات بانکی، اعتبارات ملی و استانی و همچنین خودیاری و مشارکت مردمی تأمین شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: از مهمترین پروژه‌های شاخص که به بهره‌برداری می‌رسد می‌توان به ۱۳ واحد مرغ گوشتی، ۲ واحد مرغ تخم گذار، ۲ واحد پرواربندی گوساله، ۷۰ واحد گلخانه خانگی، ۱۴ واحد گلخانه صنعتی، ۲۳ استخر پرورش ماهی، ۴ واحد پرورش دام سبک و ۱ واحد پرورش شترمرغ و… اشاره کرد.

وی در ادامه گفت: پیش‌بینی می‌شود با راه‌اندازی این طرح‌ها، ۲ هزار و ۱۹۴ شغل مستقیم؛ و ۸ هزار و ۵۱۳ فرصت شغلی موقت در مناطق مختلف استان ایجاد شود و ۴۹۹۵ خانوار نیز از این طرح بهره مند خواهند شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به ویژگی‌های این پروژه‌ها بیان کرد: از خصوصیات بارز این پروژه‌های بخش کشاورزی می‌توان به سرمایه‌گذاری ۸۲ درصدی بخش خصوصی در تأمین مالی آن‌ها اشاره کرد؛ همچنین تعداد زیاد این پروژه‌ها در راستای ایجاد اشتغال جایگزین در شرایط حاد خشکسالی، با کاهش مصرف آب و ماندگاری مردم در روستاها می‌باشد.

وی گفت: اجرای این پروژه‌ها نقش مهمی در توسعه اقتصادی و رونق تولید در استان سیستان و بلوچستان خواهد داشت به طوری که با افتتاح این پروژها ۱۳ هزار تن به تولیدات بخش کشاورزی استان اضافه خواهد شد.

دهمرده در پایان از آغاز فاز اجرایی یک مجتمع مرغداری با ظرفیت ۲۰۰ هزار قطعه در منطقه بندان شهرستان نیمروز خبر داد و تصریح کرد: این پروژه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان کلنگ‌زنی خواهد شد.