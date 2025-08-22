  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۵۱

جلوگیری رژیم صهیونیستی از ورود شهردار بارسلونا به تل‌آویو

جلوگیری رژیم صهیونیستی از ورود شهردار بارسلونا به تل‌آویو

رژیم صهیونیستی از ورود شهردار بارسلونا به سرزمین‌های اشغالی جلوگیری و روادید او را لغو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، اداره جمعیت و مهاجرت در وزارت امور داخلی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که به «ژائومه کولبون» شهردار بارسلونا، که قرار بود حدود نیمه شب گذشته وارد سرزمین های اشغالی شود، اجازه ورود داده نشده است.

رسانه‌های عبری ضمن اعلام این خبر افزودند که روادید شهردار بارسلونا که قرار بود به تل‌آویو سفر کند، لغو شد.

روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت» اعلام کرد که این وزارتخانه امروز جمعه اعلام کرد که «تصمیم ممنوعیت ورود شهردار بارسلونا مطابق با قانون ورود به اسرائیل و با هماهنگی وزارت امور خارجه و شورای امنیت داخلی اتخاذ شده است».

این تصمیم پس از اظهارات اخیر شهردار ژائومه کولبون علیه اسرائیل و پس از آن گرفته شد که شورای شهر بارسلونا در ماه مه گذشته قطعنامه‌ای را برای «قطع روابط با اسرائیل» تصویب کرد.

«پدرو سانچز» نخست وزیر اسپانیا هم که کشورش فلسطین را به رسمیت شناخته، به شدت حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه را محکوم کرده و آن را یک رژیم نسل‌کش توصیف کرده است.

کد خبر 6567657

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها