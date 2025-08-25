افتتاح ۹۴۹ پروژه در هفته دولت در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری‌شمسی عصر دوشنبه در جلسه شورای اداری استان همدان که با حضور غلامرضا نوری‌قزلجه وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و شهدای دولت، آغاز ماه ربیع‌الاول و هفته دولت را تبریک گفت.

استاندار همدان با اشاره به پایه‌گذاری «گفتمان وفاق و انسجام ملی» از نخستین روزهای آغاز مدیریت جدید، اظهار داشت: امروز همگرایی و همراهی بی‌سابقه میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای امنیتی و قضائی، نمایندگان مجلس و مردم، زمینه‌ساز پیشرفت قابل توجه و تحقق طرح‌های بزرگ شده است.

وی از تشکیل «ستاد توسعه و پیشرفت استان» و تدوین «نقشه جامع تحول و پیشرفت» خبر داد و افزود: با این نقشه مسیر جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی هموار شده و پروژه‌های اقتصاد مقاومتی فعال شده است.

ملانوری‌شمسی به اقدامات انجام‌شده در حوزه گردشگری اشاره کرد و گفت: برگزاری «کنفرانس گردشگری سلامت اکو» و توسعه مسیرهای گردشگری، زمینه ارتقای جایگاه همدان به قطب منطقه‌ای گردشگری را فراهم کرده است.

استاندار همدان از تعیین تکلیف همه پرونده‌های کمیسیون ماده پنج و اتصال دهیاری‌ها به سامانه‌های الکترونیک خبر داد و افزود: با پیگیری استانداری، عملیات احداث ۲۰ هزار واحد مسکونی و تکمیل پروژه‌های آبرسانی روستایی سرعت گرفته است.

وی پیشرفت سد خرمرود را از دیگر اقدامات شاخص دانست و به بهره‌برداری از کنارگذر اسدآباد و رفع ۵۰ نقطه حادثه‌خیز جاده‌ای اشاره کرد.

ملانوری‌شمسی اعلام کرد: نرخ تحقق تعهدات اشتغال با ایجاد فرصت‌های کاری جدید، به ۱۱۲ درصد رسیده و بازدیدهای میدانی و اولویت‌بندی مشکلات شهرستان‌ها در یک سال گذشته به حل بیش از نیمی از معضلات موجود انجامیده است.

استاندار همدان در ادامه مهم‌ترین مطالبات استان را برشمرد که شامل تأمین خوراک پتروشیمی هگمتانه، تکمیل عملیات منطقه ویژه اقتصادی جهان‌آباد، اختصاص تسهیلات برای راه‌اندازی واحدهای صنعتی نیمه‌فعال و توسعه مرکز جامع سرطان غرب کشور است.

وی همدان را «کارگاه عملیاتی بزرگ» کشور توصیف کرد و تأکید نمود: با بیش از ۱۹۰۰ جاذبه طبیعی و تاریخی، آثار ثبت جهانی و نیروی انسانی توانمند، این استان ظرفیت ایفای نقش اثرگذار در پیشرفت ملی را دارد.