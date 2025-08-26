به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص تشریح عملکرد و فعالیتهای وزارت متبوع در یک سال فعالیت دولت وفاق ملی، ظهر امروز با حضور اهالی رسانه در سالن جلسات باغ زیبا برگزار شد.
در ابتدای این نشست نیکنام حسینیپور گفت: خوشحالم که دور هم جمع شدیم تا درباره عملکرد وزارت ارشاد و مسیر آینده با هم گفتگو کنیم. از شما که در یک سال گذشته با ما همراه بودیم، تشکر میکنم. هفته دولت را خدمت همه دولتمردان و خدمتگذاران صدیق جمهوری اسلامی ایران تبریک عرض میکنم. یاد شهدای خدمت و شهید رجایی را گرامی میداریم. امیدوارم خدا کمک کند تا بتوانیم خدمتگذار صدیقی برای جامعه رسانهای باشیم. یاد شهدای جنگ ۱۲ روزه را گرامی میداریم، به ویژه اصحاب رسانه و شهید فرشته باقری که مظلومانه شهید شدند. در جنگ ۱۲ روزه اصحاب فرهنگ و هنر رسانه خوش درخشیدند و در همبستگی ملی، بسیار موفق بودند.
رویکرد اصلی وزارت فرهنگ، ارتباط بیشتر و بهتر با اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه بود
در ادامه سید عباس صالحی با گرامیداشت یاد امام، شهدای اقتدار ۱۲ روزه و شهیدان رجایی، باهنر، رئیسی و امیرعبداللهیان، گفت: من در مجلس هم گفتم دو تا تغییر عمده در ایران اتفاق افتاده که در دولت چهاردهم باید به آنها توجه داشته باشیم. یکی تغییرات اجتماعی و دیگری تغییرات فناورانه است. ایران ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ با ایران سال ۱۳۶۰ تفاوتهای قابل توجهی دارد. اگر تغییرات اجتماعی ایران را نبینیم، راه حلهای ما متناسب با واقعیت نیست. مسائل مختلفی در تغییرات اجتماعی اتفاق افتاده است که من به یک نکته اشاره میکنم. متأسفانه به علل مختلف سرمایه اجتماعی نظام و حاکمیت در سالهای گذشته افول پیدا کرده است و یکی از گروههای مرجع هم اصحاب رسانه هستند. به اینکه چرا افول کرده است، کار نداریم اما روی اینکه این یک آسیب است، همه توافق دارند. رویکرد اصلی وزارت فرهنگ در یک سال اخیر این بود که نسبت بهتر و بیشتری با این گروه مرجع، یعنی اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه، داشته باشیم. به علل مختلف از جمله اتفاقات ۱۴۰۱ فاصلههایی بین نظام حکمرانی با هنرمندان و حوزههای فرهنگی افتاده بود و ما هم کاری به مقصریابی نداریم، اما به نظر میآید که باید در این مسأله تجدیدنظر کرد.
صالحی ادامه داد: در این یک سال اخیر با تلاشهایی که صورت گرفت، به نظر میآید که میشود این مسیر را مسیر رو به پیشرفتی دانست و رفع این گسل را ادامه داد و ما میتوانیم بگوییم که حداقل مشکلات در این باره کمتر شده است. دو تا شاهد داریم که یکی استقبال هنرمندان از جشنوارهها بود. در جشنوارههای فجر ۱۴۰۳ ما شاهد اقبال وسیعتر هنرمندان بودیم. مسألهای که قابل تردید نیست؛ بخش وسیعتر هنرمندانی که اگر نگوییم قهر بودند، ولی ارتباطی برقرار نمیکردند، در جشنوارههای هنری حضور فعالتری پیدا کردند. این به مسیر تعاملی برمیگشت که در وزارت فرهنگ و معاونتهای ذی ربط شکل گرفت. در حماسه ۱۲ روزه اقشار وسیعی از هنرمندان حضور پیدا کردند و سهم قابل توجهی در مقاومت و دفاع ملی داشتند.
وی افزود: دوستان ما جزوهای را فراهم کردند و به زودی آن را منتشر میکنند. صدها هنرمندی که در فضای مجازی در دفاع از ایران حضور پیدا کردند و همبستگیشان را با بقای ایران نشان دادند، در این جزوه حضور دارند. نمیخواهیم بگوییم این کار، کار وزارت فرهنگ بوده است؛ عرق ملی هم بوده است، اما تعاملات وزارت فرهنگ هم در این اتفاق بی اثر نبوده است. به نقطه مطلوب نرسیدیم و راضی نیستیم اما مسیر را شروع کردهایم. این یک ادعا نیست و شاهد آن جشنوارهها و این دفاع ۱۲ روزه است. این نشاندهنده این است که این رویکرد جواب میدهد. تلاش میکنیم این رویکرد را توسعه و عمق بدهیم.
شرمزده هنرمندان هستیم
صالحی درباره اقدامات دولت در یک سال گذشته، گفت: نکته اول مسیری است که در دولت دوازدهم هم مورد توجه بود، آن است که ایران فقط تهران نیست. ما باید استانها و شهرستانها را مورد توجه جدی قرار دهیم؛ هم در حوزه منابع انسانی و هم برنامهها و رویدادها. لیست بلندبالایی درباره اقداماتی که با این نگاه انجام شده، وجود دارد. من به چند نکته اشاره میکنم. تمام معاونتهای ما موظف شدهاند در کنار جدول بودجهای بگویند که چقدر برای هر استان هزینه میکنند؛ همچنین هر استان برای هر شهرستان. وقتی شورای عالی سینما تشکیل شد، در اولین جلسه مقرر شد شورای استانی سینما تشکیل شود. در هر استانی استاندار شورای سینمایی را تشکیل میدهند و این شوراها تا اوایل مهر به ریاست استاندارها تشکیل میشود. همچنین طرح احداث سینما در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار در همین شورا مطرح شد و دنبال میشود. ضمن اینکه کتابخانههای سیار به طور جدی دارد دنبال میشود. ۱۶ کتابخانه سیار افتتاح شده یا اینکه آماده افتتاح است. جدا از این، نمایشگاههای کتاب استانی که مدتی تعطیل شده بود، دوباره فعال شده و در ده تا پانزده استان برگزار خواهد شد. همچنین در دوره جدید به زیرساختهای استانی بیشتر توجه میشود. ۲۴ کتابخانه و سه تا مجموعه فرهنگی در این یک سال افتتاح شده است و ۵ هنرستان هم تا اول مهر شروع به کار میکنند.
وی ادامه داد: اتفاق بعدی مربوط به صندوق هنر و خدمات به هنرمندان است. واقعیت قضیه این است که ما شرمزده هنرمندان هستیم؛ برخی از هنرمندان هنوز در صندوق هنر عضو نیستند و همچنین حجم خدماتی که میدهیم زیاد نیست. صندوق هنر ۱۰۰ هزار عضو دارد و ما هر ماه حدود ۵۰ هزار بیمه تکمیلی پرداخت میکنیم؛ یعنی حدود ۱۰۰ میلیارد تومان در ماه پرداخت برای هنرمندان داریم. نمیخواهم بگویم راضی هستیم ولی تلاش ما این است که هم میزان حمایت ریالی را بیشتر کنیم و هم پوشش خدمات را. در سال گذشته حدود ۵ هزار نفر عضو جدید و حدود ۴ هزار نفر به بیمه تأمین اجتماعی معرفی شدند. آنطور که به من گزارش دادند همه خدمات صندوق هنر آنلاین است و احتیاج به ارتباط حضوری ندارد. یک مسأله این بود که بیمه هنرمندان با عناوین دیگر ثبت شده بود؛ گاهی حتی به عنوان بیمه ماهیگیرها. ما عنوان «بیمه فرهنگ و هنر» را ثبت کردیم تا اصحاب فرهنگ و هنر شاخص و شناسه خودشان را داشته باشند.
وزیر فرهنگ ادامه داد: اقدام سوم که به دنبال آن هستیم، تصویر ایران در فضای جهانی است. دشمنان ایران تلاش در انزوای ایران و ارائه یک تصویر اشتباه از ایران داشتند. ما تلاش کردیم تصویر ایران یک تصویر واقعی باشد. کارهای مختلفی با این نگاه صورت گرفته است. ما سامانه دماند را ایجاد کردیم که ۹ هزار محتوای چندرسانهای از ایران در این سامانه وجود دارد؛ با همین نگاه که کشور را به خارج از ایران معرفی کند. کار دیگری که شروع شده است، دعوت از عزیزانی است که در فضای مجازی جهانی فعال هستند و دنبالکنندههای بالاتر از ۱ میلیون دارند. این افراد به ایران دعوت میشوند و در طرح «از ایران بگو» تلاش میکنیم تصویر ایران را در جهان اصلاح کنیم. در این طرح بیشتر از ۱۵۰ نفر به ایران آمدهاند و تصاویری از ایران عرضه کردهاند و مخاطبان خوبی پیدا کردهاند. در این قسمت هم میتوانید به ما افرادی را پیشنهاد کنید تا روایتگران غیررسمی بیشتری از ایران داشته باشیم. همچنین باید بگویم در جنگ ۱۲ روزه، بیش از ۶۰ خبرنگار خارجی به ایران آمدند که برخی از انها شخصیتهای مهمی بودند.
«فرهنگ کارت» با اعتبار ۱۵ میلیونی به کمک اهالی فرهنگ میآید
وی افزود: مورد بعدی بحث شفافیت است. ما در دولت دوازدهم هم این مسیر را دنبال میکردیم. برداشت ما در آن دوره و این دوره این است که شفافیت، پیشگیری از فساد است. ضمن اینکه کمک میکند با اصحاب آن حوزه ارتباط بهتری برقرار کنیم. همه اسناد اداری، برنامههای مختلف و قراردادها در سامانه شفافیت ما بارگذاری میشود. این کار دامنه وسیعتری از دولت دوازدهم پیدا کرده است. امسال برنامه و بودجه وزارت فرهنگ، با جزئیات، در سامانه خواهد آمد تا بدانیم در رویدادهای مختلف داریم چقدر هزینه میکنیم و کجا هزینه میکنیم و در چه استانها و مجموعههایی. با این کار خودمان را در معرض نقد قرار میدهیم.
صالحی گفت: یک کار دیگر که امروز خبرش را عرض میکنم و اقدامات آن انجام شده است، طرحی به نام «فرهنگ کارت» است. ما در حوزه فرهنگ و هنر، مثل کتاب، موسیقی، تئاتر، سینما و… دو مشکل اصلی داریم که درباره اقتصاد فرهنگ است. اولاً اینکه در کل مصرف فرهنگی ما در سبد خانوار پایین است؛ به ویژه در سالهای اخیر که بسیار پایینتر آمده است. طبق آماری که اعلام شده، در این چهار سال اخیر به صورت وحشتناک در مصرف کالای فرهنگی تنزل پیدا کردهایم. طبیعی است که در شرایط تورمی، مردم نیازهایشان را طبقهبندی میکنند. مشکل دوم در اقتصاد فرهنگ، حجم نقدینگی در اقتصاد فرهنگ است. گردش پول در حوزه فرهنگ، نسبت به خیلی از حوزههای دیگر، بسیار بسیار پایین است. طرح فرهنگ کارت که در گام اول است، میخواهد این مشکل را مقداری کم کند. در این طرح کارت اعتباری اصحاب فرهنگ و هنر، ۱۵ میلیون تومان شارژ میشود؛ بدون سود. میتوانند این اعتبار را، با اقساط شش ماهه، در حوزه فرهنگ خرج کنند؛ مثل کتاب، کنسرت موسیقی، تئاتر و سینما. با کمک بانک ملت قدمهای اول انجام شده و در روزهای آینده مسیر آن اعلام میشود. امکان خرید اعتباری را به کالاهای فرهنگی میدهد. گام دوم این طرح برای دانشجویان است که بعد از قدم اول شروع میشود. فرهنگ کارت مسیر خرید اعتباری در مسیر فرهنگی را فراهم میکند. فعلاً از اصحاب هنر شروع کردیم و بعد هم دانشجویان و گروههای مختلف اضافه میشوند. هفته آینده ساز و کار این طرح اعلام میشود.
وی ادامه داد: اقدام دیگر «صندوق همیار فرهنگ و هنر» است. این صندوق با مجوز بورس و به عنوان تأمین مالی صنایع خلاق فعالیت میکند. شرکتها و مجموعههای مختلف میتوانند در این صندوق سرمایهگذاری کنند و بعد از سرمایهگذاری سود بانکی تضمین شده را خواهند داشت. از طریق پولی که به این صندوق میآید، برای صنایع خلاق، فرصتهای اقتصادی و فرهنگی درست میکنیم.
وزیر فرهنگ ادامه داد: کار دیگر ما شناسه آثار هنری است. همانطور که میدانید آثار فرهنگی ما شناسه ندارند و چون شناسه ندارند، ارزش اقتصادی و فرهنگی آنها روشن نیست. این کار انجام شده است و شناسهها با لایههای امنیتی که دستکاری آن ممکن نباشد، انجام شده است. در هر شناسه گرایش هنری اثر، نام هنرمند، ابعاد اثر، تاریخ اثر و مشخصات مالک مطرح است. خود وزارتخانه یک مبنای مالی را معرفی میکند که اگر این اثر را به بانک گذاشتند، بتواند به تناسب آن از بانک وام بگیرد. این حوزه هم به حوزه اقتصاد فرهنگ و هنر و حوزه هویتیابی و ردیابی آثار هنری برمیگردد و به نظر میآید میتواند یکی از تلاشهای خوب وزارت فرهنگ است.
قطع برق سالن نشست خبری و درخواست وزیر درباره سوالات خبرنگاران
صالحی گفت: در ماههایی پیش چند اتفاق افتاد که خوب بودند. یک اتفاق فلوشیپ کودک و نوجوان در نمایشگاه کتاب بود. ۲۹ ناشر از کشورهای مختلف به ایران آمدند و ۶۴ قرارداد با ناشران ما بستند. اینکه کتاب ایران در فضای جهانی فرصت حضور داشته باشد، از جهات مختلف برای ما مهم است. یک کار خوب دیگر، مربوط به موزه هنرهای معاصر است که سالها مغفول بود. کمتر کسی میدانست در آنچه آثاری وجود دارد. چند کار خوب در حوزه هنرهای معاصر انجام شد؛ یکی نمایشگاه «پیکاسو در تهران» که کار خوبی بود و جمع قابل توجهی از بینندگان را با موزهها آشتی دارد. اینکه دهها هزار نفر بلیط تهیه کنند و صف ببندند تا آثار پیکاسو را ببینند خوب است. موزه هنرهای معاصر پوستاندازی کرد و ارتباط خوبی را مخاطبان هنری برقرار کرد.
وی ادامه داد: دو سه تا رویداد دیگر داریم که در آستانه آن هستیم. یکی از آنها همایش ملی مسئولیت اجتماعی در حوزه فرهنگ و هنر است. در این همایش یک جایزه ملی به شرکتها و مجموعههایی که کار خوبی انجام میدهند اهدا میشود و کار آنها به مردم معرفی میشوند. یک رویداد ملی صنایع خلاق هم داریم که یکی از کارهای خوب وزارت فرهنگ است. یک رویداد در پایان شهریور داریم که در بنیاد بازیهای رایانهای انجام میشود. در این رویداد قرار است بازیهای مربوط به مقاومت و دفاع ملی جدی گرفته شود.
صالحی در پایان بخش ابتدایی صحبتهای خود، گفت: رهبر انقلاب صحبتهای مهمی داشتند؛ تعبیر «سپر پولادین اتحاد مقدس» که ایشان گفتند، یک شعار نیست و امروز باید یک رویکرد وجودی باشد. باید همه ما ایرانیها در کنار هم، برای ناکام گذاشتن طمع بیگانگان تلاش کنیم. آنها میخواستند چیزی از ایران نباشد ولی با مقاومت مردم ایران و دفاع جانانه نیروهای نظامی و درایت رهبر انقلاب، آنها را ناکام کردیم.
در بین صحبتهای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اتفاق عجیب و جالبی رخ داد که قطع برق سالن بود. برای لحظاتی کوتاه برق سالن قطع شد که صالحی بعد از راه افتادن ژنراتور، گفت: اگر ژنراتور نمیداشتیم آبروی وزارت فرهنگ میرفت!
وی سپس ادامه داد: نمیگویم سوال نکنید ولی اگر میخواهیم درباره افراد و موضوعات سوال کنیم، از داخل جلسه ما بوی تضعیف این اتحاد مقدس نیاید.
صالحی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره بی تفاوتی وزارت فرهنگ نسبت به گزارشهای انتقادی رسانهها و عدم پاسخگویی به این نقدها توسط این وزارتخانه، گفت: این حرف درستی است که وزارت فرهنگ باید نسبت به نقدهای حوزه رسانه، به ویژه نقدهای تحلیلی و جدی، توجه داشته باشد. البته درباره شفافیت عرض کردم، متأسفانه در دولت سیزدهم این مسیر متوقف بود ولی در دولت چهاردهم دوباره راه افتاده است. در ابتدای مسیر افت و خیز داریم؛ مثلاً ممکن است آمارهای مرکز ما با معاونت هنری تفاوتهایی داشته باشد. طبیعی است که در ابتدا خطاهایی پیش میآید. ولی باید به نقدها توجه کرد و معاونین ما باید به این نقدها توجه کنند. مواردی که نقد صورت گرفته و پاسخی داده نشده، آقای حسینیپور دنبال کنند و از معاونین مربوطه بخواهند که پاسخ روشنشان را ارائه کنند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره حضور خبرنگاران خارجی در جنگ ۱۲ روزه گفت: ما کمیته مشترکی در معاونت رسانهای ایجاد کردیم که با وزارت خارجه و نهادهای خارجه هماهنگ است. برداشت ما این است که آمدن رسانههای خارجی و خبرنگاران و سردبیران معروف به ایران، به روایت درستتر از ایران کمک میکند. این کمیته فعال است و هماهنگی بین وزارت خارجه، نهادهای امنیتی و وزارت فرهنگ وجود دارد که یکی از محصولات آن حضور بیش از ۶۰ خبرنگار در ۱۲ روز بود. این مسیر ادامه دارد.
کاهش معاونتها یک الزام قانونی است
وی در پاسخ به سوالی درباره تغییر ساختار وزارت فرهنگ و ارشاد و تبدیل مدیرکلها به دفتر و معاونت قرآن و عترت به مرکز، گفت: چابکسازی وزارتخانهها در برنامه ششم و هفتم توسعه مطرح شده است. از دولت دوازدهم که من بودم این بحث مطرح بود که وزارتخانهها نباید بیشتر از پنج معاونت داشته باشند که ما در وزارت فرهنگ شش معاونت داشتیم. در همان دوره مطرح شد که این کار شروع شود ولی به کرونا خوردیم. به همین خاطر ما نامهای نوشتیم و خواستیم به خاطر این شرایط بحرانی، کار برای مدتی متوقف شود. در دولت سیزدهم هم همین مسأله را دنبال میکردند. این مسأله یک الزام قانونی است. تقلیل شش معاونت به پنج معاونت از دولت دوازدهم دنبال شده است.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره کارهای زمین مانده دولت قبل به ویژه در حوزه کتاب و کاغذ و فعالیت کارخانههای تولید کاغذ در کشور، گفت: چیزی که ما با آن در دولت جدید مواجه شدیم، این بود که بخش قابل توجهی از کاغذ کارخانه کاغذ مازندران، در حوزه کتابهای درسی بود. یعنی مصرف اصلی آنها کتاب درسی بود و در حوزه نشر و کتاب، مقدار کمی از آنها استفاده شده بود. اینکه آن کاغذها چقدر برای ناشران مقبول بود یا نه، شما باید از ناشران بپرسید. وقتی ما وارد دولت چهاردهم شدیم، وزارت آموزش و پرورش استدلالهای فراوانی داشتند که کاغذ مازندران به درد کتابهای درسی نمیخورد و پیگیر شدند که همچنان واردات کاغذ داشته باشیم. در نتیجه کارخانه کاغذ مازندران مسیرش را به مسیر قبل برگرداند.
وزیر ارشاد در پاسخ به سوالی درباره توهین یک طنزپرداز به فردوسی، گفت: فردوسی هزار سال است که شناسنامه ایران است و با این حرفها اعتبار او نه افزوده میشود، نه کم.
دفاع ۱۲ روزه نشان داد جایگاه صداوسیما ویژه است
وی درباره مشکلات مربوط به کاغذ مطبوعات، گفت: ثبت سفارش کاغذ مطبوعات انجام شده بود ولی دو تا اشکال وجود داشت. یکی اینکه کاغذ مطبوعات وارد نشده بود. نکته دوم هم اینکه به فضای جنگ و مسأله ترخیص کالاها برخورد کردیم. این دو تا عامل باعث شد وقفهای در مسأله کاغذ رسانهها ایجاد شود. جلساتی با صمت و بقیه حوزهها داشتیم، هم در ترخیص کاغذ مطبوعات سرعت داده شده و هم ثبت سفارشها بیشتر شده است. از طرفی به کسانی که وارد کننده کاغذ هستند تأکید شده که با معاونت رسانهای ما مشورت کنند تا کاغذ به مصارفی جز مطبوعات نرسد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره سوالی در رابطه با رسانه ملی، گفت: پساجنگ و پیشاجنگ، دو تا فضا است و نظام حکمرانی ما باید تغییر کند. حتی وزارت فرهنگ و ارشاد هم نباید بعد از این اتفاق مثل قبلش اداره شود. صداوسیما یک جایگاه خاصی دارد. در آن دفاع دوازده روز هم نشان داد که جایگاهش ویژه است. بعد از اینکه جنگ شروع شد، مجموعه مراجعهکنندگان به رسانه ملی افزایش پیدا کرد. بخش مهمی از وحدت ملی و انسجام ملی، میتواند در رسانه ملی اتفاق بیفتد. به نظر من رسانه ملی پسا ۱۲ روز و پیشا ۱۲ روز باید فرق کند. نمایههای اندکی از آن در جنگ ۱۲ روزه دیده شد ولی این کافی نیست. پوشش دادن سلیقهها و اقشار مختلف و مواظبتش بر حفظ وحدت ملی، مهم است.
سید عباس صالحی در پاسخ به سوالی درباره ممیزی کتاب، گفت: باید هم ناشر و هم نویسنده بدانند این کتاب در چه مرحله و مسیری است. این اتفاق قدمی رو به جلو است و مسیر پاسخگویی ما را تندتر میکند. دوستان دغدغهها و مشکلاتشان را با من مطرح میکنند. رویه باید از فضای سلیقهای دربیاید.
ایران و افغانستان ریشه مشترک تاریخی و فرهنگی دارند و همکاری با هنرمندان افغانستان ادامه دارد
وی در پاسخ به سوالی درباره ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی جامعه مهاجر افغانستانی در ایران و حمایت وزارت فرهنگ از هنرمندان و نخبگان افغانستانی، گفت: در دنیا تنها سه کشور فارسی زبان هستند؛ ایران، افغانستان و تاجیکستان. زبان فارسی نخ تسبیح این سه کشور است. اینکه ما و شما در این جلسه و دیگر جلسات بدون مترجم با هم صحبت میکنیم، ریشه در اعماق تاریخی و فرهنگی دارد. مفاخر زیادی از افغانستان در ایران حضور دارند. طبیعتاً زبان فارسی و ادبیات فارسی، غیر از هویت دینی، حلقه مشترک ایران و افغانستان است و در هر حوزهای که مربوط به زبان فارسی است، ایرانی و افغانستانی وجود ندارد. عزیزان افغانستانی ما بخشی از وطن فارسی هستند و زبان فارسی وطنی است که ما را به هم وصل میکند. بزرگان و شاعران افغانستانی در ایران بیگانه تلقی نمیشوند و این همکاریها ادامه خواهد داشت و تحت هیچ شرایط آسیبی به آن وارد نمیشود.
صالحی درباره مشکلاتی که درباره یارانه مطبوعات پیش آمده، گفت: افزایش رسانهها در این ده سال بسیار چشمگیر بوده است. یارانهها ثابت بوده ولی رسانهها بسیار افزایش پیدا کردند. از این طرف همین مبلغی که به عنوان یارانه میدهند، به خاطر محدودیتهایی که دولتها دارند، ناکافی است. این اشکال وارد است. ما پیشنهادی به آقای عارف دادیم که مربوط به یارانهها و حمایت از مطبوعات بود. شرایط دولت را درک میکنیم ولی پیگیری ما ادامه دارد.
وزیر فرهنگ همچنین درباره وضعیت حریم تئاتر شهر، گفت: وعدهای که به شکل قطعی به من دادند، این بود که اعتبار آن تأمین شده است و حریم تئاتر شهر تا پایان مهرماه تکمیل میشود. در نیمه دوم سال رونقی در فضای فرهنگی و هنری داریم و تلاش میکنیم تا پایان مهر حریم تئاتر شهر تمام میشود.
در ادامه چند خبرنگار از رسانههای مختلف سوالشان را مطرح کردند که البته به دلیل قطعی برق و گرمای زیاد هوا، چندان مورد توجه قرار نگرفت و اعتراضها برای پایان یافتن این نشست خبری باعث شد که پرسشها و پاسخها با سرعت بیشتر و دقت کمتری ادامه کند و جلسه پایان پذیرد.
