به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیهوکیلی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: روز جاری ۳۸ پروژه اقتصادی و عمرانی در شهرستان محلات به بهرهبرداری رسید که بخشی از ۹۸۸ طرح عمرانی و اقتصادی استان مرکزی هستند که به مناسبت هفته دولت افتتاح میشوند.
استاندار مرکزی افزود: چهار نیروگاه خورشیدی، یک واحد تولیدی و صنعتی و چندین واحد خدماترسان است که از طرحهای شاخص این شهرستان محسوب میشوند که در نقاط مختلف شهر گسترده هستند.
زندیهوکیلی به اقدامات مدیریت شهری محلات اشاره کرد و گفت: اجرای پروژه بازآفرینی شهری در بافت تاریخی محلات یکی از مهمترین اقدامات اخیر بوده است که پروژه بازسازی در منطقهای با قدمت چندصد ساله انجام شده و ضمن کمک به حفظ میراث تاریخی، ظرفیتهای گردشگری شهرستان را تقویت کرده است.
وی ادامه داد: این طرح، اجرایی موفق در نوسازی بافتهای فرسوده که از لحاظ تاریخی، فرهنگی و گردشگری ارزش دارند، به شمار میآید.
استاندار مرکزی بر اهمیت ظرفیتهای اقتصادی محلات تأکید کرد و گفت: برگزاری نشست نمایشگاه بینالمللی سنگ از دیگر برنامههای این سفر است که میتواند در معرفی توانمندیهای شهرستان به بازارهای داخلی و خارجی مؤثر باشد.
وی تصریح کرد: در شهرستان محلات، ۳۸ پروژه با اعتبار ۲۲۸ میلیارد تومان شامل یک پروژه اقتصادی و ۳۷ پروژه عمرانی و خدماتی به بهرهبرداری رسید که بخشی از مجموعه ۹۸۸ پروژه سطح استان را تشکیل میدهد که شاهد رشد بیش از ۳۰۰ درصدی در مبلغ هزینهکرد پروژههای عمرانی و اقتصادی در این استان هستیم.
