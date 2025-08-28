شورای آموزش و پرورش استان سمنان تشکیل جلسه داد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مشترک شورای آموزش و پرورش و توسعه عدالت آموزشی و پرورشی استان سمنان همزمان با صبح پنجشنبه با حضور وزیر آموزش و پرورش کابینه چهاردهم در استانداری سمنان برگزار شد.
در این نشست قرار است درباره موضوعات مرتبط با کلاسهای درسی و آموزش و پرورش و همچنین تحصیل مناطق کمتر برخوردار و محروم استان در آستانه سال تحصیلی جدید بحث و تبادل نظر شود.
ارتقای رویکردهای آموزشی و راهبردهای آموزش و پرورش در سال تحصیلی جدید در کنار بررسی پروژههای نوسازی مدارس استان برای سال تحصیلی جدید از دیگر رویکردهای این نشست است.
در این نشست همچنین درباره تکمیل طرحهای مدرسه سازی با استفاده از ظرفیت خیران مباحثی مطرح میشود و وزیر آموزش و پرورش اولویتهای این وزارت خانه برای سال تحصیلی جدید را مطرح میسازد.
