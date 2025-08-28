  1. استانها
  2. سمنان
۶ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۱۶

شورای آموزش و پرورش استان سمنان تشکیل جلسه داد

شورای آموزش و پرورش استان سمنان تشکیل جلسه داد

سمنان- نشست مشترک شورای آموزش و پرورش و توسعه عدالت آموزشی و پرورشی استان سمنان با حضور کاظمی وزیر آموزش و پرورش و همچنین مسئولان ارشد این استان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مشترک شورای آموزش و پرورش و توسعه عدالت آموزشی و پرورشی استان سمنان همزمان با صبح پنجشنبه با حضور وزیر آموزش و پرورش کابینه چهاردهم در استانداری سمنان برگزار شد.

در این نشست قرار است درباره موضوعات مرتبط با کلاس‌های درسی و آموزش و پرورش و همچنین تحصیل مناطق کمتر برخوردار و محروم استان در آستانه سال تحصیلی جدید بحث و تبادل نظر شود.

ارتقای رویکردهای آموزشی و راهبردهای آموزش و پرورش در سال تحصیلی جدید در کنار بررسی پروژه‌های نوسازی مدارس استان برای سال تحصیلی جدید از دیگر رویکردهای این نشست است.

در این نشست همچنین درباره تکمیل طرح‌های مدرسه سازی با استفاده از ظرفیت خیران مباحثی مطرح می‌شود و وزیر آموزش و پرورش اولویت‌های این وزارت خانه برای سال تحصیلی جدید را مطرح می‌سازد.

این خبر تکمیل خواهد شد...

کد خبر 6572810

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها