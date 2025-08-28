شورای آموزش و پرورش استان سمنان تشکیل جلسه داد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ظهر پنجشنبه و با حضور علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش کابینه چهاردهم نشست شورای آموزش و پرورش و شورای توسعه عدالت آموزشی در استان سمنان به میزبانی استانداری برگزار شد.

به گفته دبیر این نشست قرار است مسائل و موضوعات مرتبط با آغاز سال تحصیلی جدید در استان سمنان و همچنین مسائل مرتبط با توسعه عدالت آموزشی در نقاط کمتر برخوردار استان در این نشست‌ها مطرح شود.

وزیر آموزش و پرورش همچنین در شورای آموزش و پرورش استان سمنان به بیان راهبردها و اولویت‌های این وزارتخانه در سال تحصیلی جدید اقدام خواهد کرد.

بررسی و رصد آخرین وضعیت مدارس به خصوص مدارس روستایی و مناطق کمتر برخوردار استان سمنان از جمله دیگر بخش‌های این جلسه خواهد بود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان همچنین مدیر کل نوسازی مدارس این استان قرار است در این جلسه گزارشی از آخرین وضعیت مدارس در آستانه سال تحصیلی جدید را ارائه دهند.

بررسی وضعیت مدارس فرسوده و تخریبی همچنین جلب مشارکت‌های مردمی و خییران مدرسه ساز در آستانه سال تحصیلی جدید از دیگر موضوعاتی است که در این نشست مطرح خواهد شد.

وزیر آموزش و پرورش قبل از این جلسه در ششمین اجلاسیه نماز آموزش و پرورش کشور شرکت و سخنرانی کرد همچنین وی کلنگ ساخت مدارس در سایت‌های نهضت ملی مسکن استان را نیز بر زمین زد