به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار قم با اشاره به پیگیری راه‌اندازی قطار قم – کربلا گفت: این پروژه در کنار دیگر طرح‌های حمل‌ونقل و گردشگری می‌تواند به توسعه استان و رفع نیاز زائران کمک کند.

اکبر بهنام‌جو در نشست با فعالان و سرمایه‌گذاران گردشگری استان اظهار کرد: در سفر اخیر رئیس‌جمهور اعتبارات قابل توجهی برای توسعه پروژه‌های گردشگری قم جذب شد و روند حمایت‌ها همچنان ادامه دارد.

وی با بیان اینکه گردشگری زیارت از ظرفیت‌های مغفول توسعه قم بوده است، افزود: در حالی که صنعت و کشاورزی رشد قابل توجهی داشته، بخش گردشگری نیازمند جهش جدی است و این امر باید با مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی محقق شود.

استاندار قم با اشاره به ظرفیت‌های حمل‌ونقل هوایی و ریلی گفت: فرودگاه قم با توجه به استقبال مسافران خارجی و پروازهای زیارتی به‌ویژه کربلا توجیه اقتصادی بالایی دارد و راه‌اندازی قطار قم – کربلا نیز به صورت جدی در حال پیگیری است.

بهنام‌جو با بیان اینکه قم سالانه میزبان بیش از ۳۰۰ رویداد مذهبی و فرهنگی است، کمبود زیرساخت‌هایی همچون پارکینگ در ایام پرجمعیت را از مشکلات جدی استان برشمرد و گفت: این مشکل با همکاری شهرداری و دستگاه‌های مرتبط برطرف خواهد شد.

وی ایجاد نمایشگاه دائمی محصولات و سوغات استان را از ضرورت‌های توسعه گردشگری دانست و افزود: این نمایشگاه باید با غرفه‌های ویژه گردشگری خارجی همراه باشد تا برند گردشگری قم در سطح بین‌المللی تقویت شود.

استاندار قم در پایان با دعوت از سرمایه‌گذاران برای حضور فعال در طرح‌های گردشگری تأکید کرد: قم علاوه بر جایگاه ویژه در حوزه زیارت، ظرفیت‌های متنوعی در گردشگری طبیعی و فرهنگی دارد که می‌تواند زمینه‌ساز جهش اقتصادی استان باشد.