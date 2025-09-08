اعلام زمان بازگشت طارمی به یونان؛ برنامه ویژه مندلیبار برای مهاجم جدید

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت «sdna» یونان، مهدی طارمی پس از پایان مسابقات تیم ملی فوتبال ایران در تورنمنت اخیر (کافا) بلافاصله در اختیار «خوزه لوئیس مندلیبار» در باشگاه المپیاکوس قرار خواهد گرفت. این مهاجم ۳۳ ساله روز یکشنبه گذشته سفری کوتاه و فشرده به آتن داشت تا انتقالش به «سرخپوشان» را نهایی کند و سپس به اردوی تیم ملی کشورش بازگشت.
در دیدار مقابل هند، طارمی در ۱۸ دقیقهای که به میدان رفت یک گل به ثمر رساند و تیم ملی ایران با نتیجه ۳ بر صفر به پیروزی رسید. او همچنین در دیدار برابر تاجیکستان نیز به میدان رفت که این مسابقه با نتیجه ۲ بر ۲ به پایان رسید.
اکنون طارمی برای اقامت دائم به یونان خواهد آمد و بلافاصله در اختیار مندلیبار قرار میگیرد، چرا که از نظر آمادگی جسمانی در وضعیت مناسبی است. او پیشتر با تیم اینتر تمرینات آمادهسازی خود را انجام داده بود، حتی اگر در برنامههای بازی آن تیم جایی نداشت. در المپیاکوس وضعیت او ارزیابی خواهد شد و با توجه به برنامههای فشرده و مهم پیشرو، هم در لیگ یونان و هم لیگ قهرمانان اروپا، طارمی به ترکیب تیم اضافه خواهد شد.
