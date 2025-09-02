واکنش طارمی به جدایی از اینتر + عکس

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی طارمی پس از یک فصل ناامیدکننده در تیم فوتبال اینتر و با اینکه با نراتزوری قرارداد داشت تصمیم به جدایی از این تیم ایتالیایی گرفت و با عقد قراردادی به مدت دو فصل راهی المپیاکوس یونان شد.

با اینکه پس از گذشت چند روز از این انتقال، باشگاه اینتر تا به امروز سه شنبه ۱۱ شهریور هیچ واکنشی به جدایی طارمی نداشته است. در همین رابطه طارمی با انتشار پستی از هواداران و هم تیمی‌های خود در اینتر خداحافظی کرد.

طارمی در متن خود نوشت: «خداحافظی از پیراهن و مردمی که واقعاً یاد گرفتم عاشقشان باشم، سخت است. ممنون اینتر، ممنون از هم‌تیمی‌هایم، کادر فنی و به‌ویژه شما هواداران برای عشق و محبتی که بی‌نهایت به من دادید.

سن‌سیرو، همه‌ی احساسات و شور شما همیشه با من خواهد بود. اینتر همیشه در قلب من خواهد ماند و با قدردانی از همه‌ی شما خداحافظی می‌کنم و برایتان آرزو دارم که همچنان قهرمانی‌های زیادی به دست بیاورید!

با عشق، مهدی طارمی»