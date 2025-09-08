  1. ورزش
خط حمله قدرتمند المپیاکوس با طارمی؛ نقش پررنگ ایجنت معروف در یونان

یک رسانه یونانی به بررسی خط حمله تیم فوتبال المپیاکوس پرداخت و نقش یک ایجنت معروف ایتالیایی در قرارداد طارمی با این باشگاه را پررنگ دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت «sportime» یونان، تیم فوتبال المپیاکوس با جذب مهدی طارمی، یک خط حمله قدرتمند و تماشایی متشکل از طارمی، ال‌کعبی و یارمچوک تشکیل داده است.

با این حال، مهم‌ترین پرسش این است که کدام‌یک از این سه مهاجم در ترکیب اصلی قرار خواهند گرفت؛ موضوعی که در نهایت «مندلیبار» سرمربی اسپانیایی تیم باید درباره آن تصمیم بگیرد.

یکی از نکات جالب انتقال طارمی، پشت‌پرده مدیریتی این قرارداد است. این مهاجم ایرانی با همکاری «فدریکو پاستورلو» ایجنت سرشناس ایتالیایی که در فوتبال یونان نیز چهره‌ای شناخته‌شده محسوب می‌شود، راهی المپیاکوس شد.

با این حال پاستورلو تنها عامل این انتقال نبود. این قرارداد با مشارکت شرکت OIS متعلق به «یورگوس پانو» نیز انجام گرفت؛ شرکتی که پیش‌تر انتقال «کوستولاس» به باشگاه برایتون انگلیس را مدیریت کرده بود.

«پاستورلو» که هر روز بیش از گذشته در نقل‌وانتقالات المپیاکوس نقش‌آفرین می‌شود، در حال حاضر مدیریت بازیکنانی چون «بیانکون» را نیز بر عهده دارد و به نظر می‌رسد همکاری او با این باشگاه ادامه‌دار باشد.

