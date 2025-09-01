عبور تیم ملی فوتبال ایران از سد هند؛ تفاوت چند بازیکن «مهم» مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار مرحله گروهی تورنمنت کافا از ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه امروز دوشنبه (۱۰ شهریور) در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه تاجیکستان به مصاف تیم هند رفت که این بازی با برتری ۳ بر صفر شاگردان قلعه نویی به پایان رسید. امیرحسین حسین زاده (۵۹)، علی علیپور (۸۹) و مهدی طارمی (۶+۹۰) برای ایران گل زدند.

ترکیب متفاوت و غیبت تاثیرگذارها

سید پیام نیازمند، محمدامین حزباوی، محمدحسین کنعانی‌زادگان، رامین رضائیان، محمد نادری (۴۶- سید ابوالفضل جلالی)، روزبه چشمی، امید نورافکن، مهران احمدی (۴۶- علی علیپور)، مهدی هاشم‌نژاد (۷۳- علیرضا جهانبخش)، امیرحسین حسین‌زاده (۱+۹۰- آریا یوسفی) و مجید علیاری (۷۳- مهدی طارمی).

آشفتگی و بی برنامگی در شروع بازی

ملی پوشان کشورمان که با پیراهن سفید برابر قرمزپوشان هند به میدان رفتند، از همان ابتدای بازی تلاش کردند با گردش سریع توپ به دروازه حریف برسند اما همین عجله باعث شد تمرکز و انسجام تیم نادیده گرفته شود و تا ۲۰ دقیقه ابتدایی خطری روی دروازه هند ایجاد نکنند. در این دقایق آشفتگی و بی برنامگی مهمترین ویژگی تیم ملی بود که ثمری برای سفیدپوشان نداشت.

حرکت انفرادی هاشم نژاد بی ثمر شد

در دقیقه ۲۱ این بازی مهدی هاشم نژاد از سمت راست نفوذی را روی دروازه هند انجام داد و پس از عبور از چند بازیکن حریف سمت راست دروازه از داخل محوطه شش قدم به توپ ضربه زد اما گلر هندی‌ها به خوبی زاویه را بست و اجازه نداد توپ وارد دروازه شود.

چشم هند به ضدحملات

با وجود اینکه اکثر زمان نیمه اول توپ و زمین در اختیار ملی پوشان کشورمان بود اما هندی‌ها هم برای رسیدن به دروازه پیام نیازمند چشم به ضد حملات داشتند و چند بار هم این کار را انجام دادند اما آنها هم مثل ایران برنامه و رمقی برای گل زدن نداشتند تا نیمه اول این دیدار سرد و کسل کننده با تساوی بدون گل به پایان برسد.

تعویض‌هایی برای بهتر شدن و گل ایران

با شروع نیمه دوم امیر قلعه نویی دو تعویض را در ترکیب تیم ملی ایجاد کرد و علی علیپور و ابوالفضل جلالی را به میدان فرستاد تا روند تهاجمی ملی پوشان بهتر شود. با این حال در ۱۵ دقیقه ابتدایی نیمه دوم هم فشار حملات ایران روی دروازه هند ثمری نداشت تا اینکه در دقیقه ۵۹ ارسال محمدحسین کنعانی زادگان درون محوطه جریمه هند با دفع ناقص مدافعان حریف همراه شد تا امیرحسین حسین زاده با یک ضربه آرام قفل دروازه حریف را بکشند و گل اول ایران را به ثمر برساند.

حضور کاپیتان‌ها در زمین

با وجود اینکه ملی پوشان کشورمان در نیمه دوم نمایش بهتری داشتند و در سد لایه‌های دفاعی هند گیر کرده بودند، اما با گلی که به ثمر رساندند شرایط را برای رسیدن به گل‌های بیشتر هموار کردند. شاید به همین خاطر بود که قلعه نویی دو تعویض دیگر انجام داد و علیرضا جهانبخش کاپیتان تیم ملی و مهدی طارمی دیگر کاپیتان این تیم را به زمین فرستاد تا بر تعداد گل‌ها اضافه کنند.

علیپور خیال قلعه نویی را راحت کرد!

تیم ملی فوتبال ایران هر چند که در دیدار برابر هند صاحب توپ و میدان بود و انتظار از این تیم هم همین بود، اما در خلق موقعیت و به خطر انداختن دروازه تیم ضعیف و درجه چندم هند ناکام بود و اولین گلی هم که در این دیدار به ثمر رسید روی اشتباه مدافع هند بود که در دفع توپ دچار اشتباه شد و حسین زاده فرصت طلبی کرد و دروازه آنها را باز کرد.

با این حال تیم ملی در آخرین دقیقه وقت‌های معمول در یک رفت و برگشت توسط علی علیپور به گل دوم رسید. مهاجم پرسپولیس پس از اینکه توپ به تیر دروازه برخورد کرد و به زمین برگشت حضور به موقعی درون محوطه جریمه داشت و با یک بغل پا دروازه هند را برای بار دوم باز کرد.

اولین گل طارمی بعد از رفتن به یونان

در شرایطی که دقایق پایانی بازی سپری می‌شد، مهدی طارمی که در میانه راه بازی‌های تیم ملی راهی یونان شد و قراردادش را با المپیاکوس برای دو فصل امضا کرد، با نفوذ درون محوطه جریمه با ضربه‌ای دقیق دروازه هند را باز کرد تا سومین گل ایران به ثمر برسد. دقایقی قبل از این گل ضربه آریا یوسفی به تیر دروازه هند برخورد کرد.

تفاوت بازیکنان مشخص شد

هر چند تیم ملی در دیدار برابر هند نمایش قابل قبولی نداشت و اکثر دقایق بدون برنامه و تاکتیکی خاصی عمل کرد، اما در دقایق پایانی با ورود چند بازیکن باتجربه و تاثیرگذار شرایط فرق کرد و تفاوت بازیکنان متفاوت شد. با این حال نمی شود منکر بی برنامگی تاکتیکی تیم ملی شد. اتفاقی که امیر قلعه نویی هنوز نتوانسته برای آن فکری کند.