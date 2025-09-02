  1. بین الملل
۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۷:۵۹

رهبر کره شمالی با «اسب سبز آهنی» وارد چین شد

رهبر کره شمالی که به منظور حضور در رژه نظامی «روز پیروزی»، دیروز با قطار راهی چین شده بود، با عبور از مرز، وارد این کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی که به منظور حضور در مراسم رژه «روز پیروزی» و تسلیم رسمی ژاپن در جنگ جهانی دوم، راهی چین شده است، صبح امروز وارد این کشور شد.

روزنامه «رودونگ سینمون» کره شمالی اعلام کرد که انتظار می‌رود رهبر این کشور صبح امروز وارد پکن، پایتخت چین شود.

خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی، قطار سبز زرهی و ضدگلوله‌ای که به نوعی امضای کیم جونگ اون محسوب می‌شود را «دژ متحرک» توصیف کرده که با سرعت ۶۰ کیلومتر در ساعت حرکت می‌کند و سفرش به پکن حدود ۲۰ ساعت طول کشیده است.

این وسیله جابجایی کُند اما خاص، دهه‌ها مورد استفاده رهبران کره شمالی قرار گرفته است.

