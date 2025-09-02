تخریب روزانه ۳۰۰ منزل مسکونی در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، دیدهبان حقوق بشر اروپا مدیترانه اعلام کرد که ارتش اشغالگر صهیونیستی روزانه در شهر غزه و اردوگاه جبالیا حدود ۳۰۰ واحد مسکونی را بهطور کامل یا جزئی تخریب میکند. بر اساس این گزارش این تخریبها با استفاده از حدود ۱۵ خودروی بمبگذاریشده حاوی تقریباً ۱۰۰ تن مواد منفجره انجام میشود.
این نهاد بینالمللی در بیانیهای تأکید کرد که این انفجارها با سرعتی بیسابقه و با هدف تخریب شهر غزه و کوچ اجباری ساکنان آن انجام میشود و بخشی از تشدید جنایت نسلکشی مستمر در غزه طی حدود ۲۳ ماه اخیر است.
این نهاد حقوق بشری افزود که تیم میدانی این نهاد اسنادی را جمع آوری کرده که نشان میدهد ارتش اشغالگر استفاده از خودروهای زرهی بمبگذاری شده را برای نابودسازی کامل محلهها با سرعتی فزاینده افزایش داده است.
این بیانیه میافزاید که بیشتر خانهها و زیرساختها در جبالیا البلد و جبالیا النزله پیشتر تخریب شده و اکنون این روند به سمت مرکز شهر غزه از محورهای جنوبی، شرقی و شمالی در حال گسترش است.
دیدهبان حقوق بشر اروپا مدیترانه تاکید کرد که انفجار تعداد خودروهای بمبگذاریشده روزانه از حدود ۷ خودرو به ۱۵ خودرو افزایش یافته است. وزن هر خودرو در برخی موارد تا ۷ تن مواد منفجره میرسد و هدف آن محلههای جبالیا البلد، جبالیا النزله، الزیتون، الصبره، الشجاعیه، التفاح و مناطق الصفطاوی و أبو اسکندر است..
نهاد مذکور تأکید کرد که سرعت بیسابقه تخریب و پاکسازی محلههای مسکونی با خودروهای بمبگذاریشده نشان میدهد که رژیم صهیونیستی عزم خود را برای محو کامل شهر غزه جزم کرده است.
نظر شما