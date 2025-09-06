جواد نادری مربی تیم ملی وزنه‌برداری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره هفته اول رقابت‌های لیگ برتر وزنه‌برداری گفت: خدا را شکر امسال مسابقات لیگ نسبت به سال‌های قبل کیفیت بهتری داشت و تیم‌ها هم افزایش پیدا کرده بودند و شرایط نسبت به سال‌های قبل متفاوت بود. با توجه به اینکه وزنه‌برداران در تمامی تیم‌ها حضور داشتند، رقابت هم بالا بود.

وی با اشاره به رکورد ملی‌پوشان در مسابقات لیگ گفت: خوشبختانه ملی‌پوشان هم رکوردهای خوبی ثبت کردند ولی به نظرم باز هم جا دارد و می‌توانند رکوردهای بهتری ثبت کنند. تا مسابقات جهانی نروژ چند هفته‌ای باقی مانده و به نظرم ملی‌پوشان تا آن زمان می‌توانند به اوج آمادگی برسند و رکوردهای قابل قبولی ثبت کنند.

مربی تیم ملی وزنه‌برداری در مورد وزنه‌بردار انتخابی دسته ۱۱۰ کیلوگرم گفت: لیست ۱۰ نفره برای مسابقات جهانی ارسال شده اما ما ده روز دیگر وقت داریم و از بین سه نفر اعزامی در دسته ۱۱۰ کیلوگرم یک نفر حذف می‌شود و دو نفر دیگر اعزام می‌شوند. امیدوارم در نهایت نفراتی که لایق کسب مدال جهانی هستند در لیست نهایی قرار بگیرند.

نادری در مورد قرارداد وزنه‌برداران در لیگ برتر وزنه‌برداری گفت: متأسفانه قرارداد وزنه‌برداران نسبت به سایر رشته‌ها خیلی پایین است و خود ما هم راضی نیستیم. البته نسبت به سال‌های گذشته امسال وضعیت بهتری داریم اما به طور کلی وزنه‌برداری نسبت به رشته‌های دیگر از نظر مالی قراردادهای پایینی دارد و این موضوع خیلی به وزنه‌برداران فشار می‌آورد. در حالی که وزنه‌برداران واقعاً حقشان است که قراردادهای خوب بگیرند، این رشته المپیکی است و تمرینات سخت و پرفشار زیادی دارد. رشته‌های دیگر مثل فوتبال و والیبال شرایطشان خیلی بهتر از ماست.

مربی تیم ملی وزنه‌برداری عنوان کرد: امسال با توجه به اینکه تیم‌ها افزایش پیدا کردند در کل شرایط خیلی بهتر از سال‌های قبل بود. امسال وزنه‌برداران حق انتخاب داشتند و حالت رقابت بین باشگاه‌ها و تیم‌ها به وجود آمده بود اما به نظرم هنوز هم جا دارد و باید بهتر از قبل عمل کنیم.

سرمربی تیم مناطق نفت خیز در مورد وضعیت این تیم در لیگ وزنه‌برداری گفت: با توجه به اینکه نفت آکادمی دارد به دلیل حمایت از جوانان امسال هم در رده جوانان و هم بزرگسالان در لیگ حضور داشتیم. در رده جوانان پس از هفته اول در جایگاه اول قرار گرفتیم و در رده بزرگسالان در جایگاه دوم قرار گرفتیم. هدف مدیرعامل باشگاه ما حمایت از جوانان و پیشرفت آنها است. ما این تیم را خیلی خوب بستیم و کاملاً یک دست است و به احتمال خیلی زیاد قهرمان می‌شود.

وی عنوان کرد: در رده بزرگسالان هم ترکیبی از وزنه‌برداران جوان و باتجربه در لیگ داریم و برخی از وزنه‌برداران جوان تیم ما سال گذشته در رده جوانان بودند و امسال به بزرگسالان اضافه شدند. من فکر می‌کنم رقابت خیلی خوبی در هفته‌های بعدی در لیگ شاهد باشیم. با توجه به اینکه دو ماه دیگر تا هفته دوم وقت داریم به نظر می‌رسد تا آن زمان شرایط تیم ما هم در رده بزرگسالان بهتر خواهد شد و نتیجه بهتری بگیریم.

مربی تیم ملی وزنه‌برداری در مورد نفرات اعزامی به مسابقات قهرمانی جهان خاطرنشان کرد: با توجه به تمریناتی که وزنه‌برداران در این مدت داشتند به نظرم تیم قابل قبولی خواهیم داشت، ضمن اینکه میانگین سنی تیم هم جوان شده است. برخی از وزنه‌برداران هم سال گذشته حضور در مسابقات جهانی را تجربه کردند و امسال به پختگی لازم هم رسیدند و تجربه دارند. من خیلی امیدوارم که بچه‌ها بتوانند رکورد خودشان را بزنند و نتیجه قابل قبولی کسب کنند. اگر وزنه‌برداران بتوانند رکوردهایی که در تمرینات ثبت کردند را در مسابقات جهانی تکرار کنند ما شانس کسب مدال خواهیم داشت.

نادری در مورد پیش‌بینی‌اش از عملکرد تیم ملی وزنه‌برداری در مسابقات جهانی گفت: واقعاً پیش‌بینی خیلی سخت است. به خصوص که اوزان تغییر کرده و از رکورد وزنه‌برداران دیگر کشورها اطلاعات زیادی نداریم. برخی از آن‌ها تغییر وزن دادند و برخی دیگر به وزنه‌های پایین‌تر رفتند. بنابراین هیچ کدام از رکوردها هنوز مشخص نیست. اما با توجه به آنالیزی که انجام داده‌ایم و وضعیت وزنه‌برداران دیگر را بررسی کردیم قطعاً می‌توانیم سه تا چهار مدال بگیریم.

وی گفت: امسال مسابقات جهانی برای همه ناشناخته است، در حال حاضر استارت لیست‌ها منتشر شده اما رکوردهای جدید وزنه‌بردران را نمی‌دانیم البته به غیر از سنگین وزن‌ها که قبلاً رکوردهایشان مشخص شده است اما در مورد سایر اوزان اطلاعات زیادی نداریم و در میدان مسابقه همه چیز مشخص می‌شود. ضمن اینکه از امسال هم گزینشی‌های المپیک شروع می‌شود و از حالا باید وزنه‌برداران شانس کسب سهمیه را شناسایی و روی آن‌ها سرمایه گذاری کنیم.