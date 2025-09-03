  1. استانها
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۱۰

افتتاح یک هتل با حضور وزیر میراث‌فرهنگی در قم

قم- با حضور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، یک هتل عصر امروز در قم به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، یک هتل عصر چهارشنبه با حضور سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در قم افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

این پروژه بخشی از برنامه‌های توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان و افزایش ظرفیت پذیرش گردشگران داخلی و خارجی است.

این هتل در شهر قم با سرمایه‌گذاری ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریالی، دارای زیربنای سه هزار مترمربع، ۴۰ اتاق و ۹۰ تخت است و برای ۱۲ نفر فرصت شغلی مستقیم ایجاد کرده است.

هتل افتتاح شده در راستای توسعه گردشگری زیارتی و تفریحی استان و تقویت زیرساخت‌های خدمات اقامتی به بهره‌برداری رسیده است.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان، به ویژه ایجاد مراکز اقامتی و هتل‌های مدرن، نقش مؤثری در افزایش جذابیت قم برای گردشگران داخلی و خارجی و ارتقای سهم استان در اقتصاد گردشگری کشور خواهد داشت.

اکبر بهنام جو استاندار قم نیز در این مراسم حضور داشت و وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی را در سفر به شهر مقدس قم همراهی می‌کند.

صالحی‌امیری در ابتدای سفر خود به شهر مقدس قم از نمایشگاه دائمی تولیدات استان قم دیدن کرد.

