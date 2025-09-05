کاروان تیم ملی ایران تاجیکستان را به مقصد ازبکستان ترک کرد

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان تیم ملی فوتبال ایران پس از کسب دو پیروزی و یک تساوی در مرحله گروهی تورنمنت کافا ۲۰۲۵ به عنوان تیم نخست راهی فینال این رقابت ها شد.

طبق برنامه کمیته برگزاری مسابقات، بازی فینال در ورزشگاه المپیک شهر تاشکند برگزار می شود. از این رو اعضای تیم ملی فوتبال صبح امروز شهر دوشنبه تاجیکستان را به مقصد ازبکستان ترک کردند تا خود را برای بازی فینال روز دوشنبه ۱۷ شهریورماه آماده کنند.

مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در این سفر همراه با ملی پوشان نبود تا جلسات جاری با مسئولان AFC را به عنوان نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا در تاحیکستان برگزار کند.