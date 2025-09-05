  1. استانها
  2. زنجان
۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۲۹

سرود «محمد امین» در کانون‌های مساجد زنجان اجرا می‌شود

سرود «محمد امین» در کانون‌های مساجد زنجان اجرا می‌شود

زنجان- مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد زنجان از پویش اجرای سرود «محمد امین» با هدف گرامیداشت ۱۵۰۰مین سالروز میلاد پیامبر گرامی اسلام در بین کانون‌های مساجد استان خبر داد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن اسلامی اظهار کرد: میلاد پیامبر اعظم آغازی فصل نو در تاریخ بشریت و نقطه عطفی در گسترش رحمت اخلاق و معنویت است. امروز که ۱۵۰۰ سال از آن میلاد خجسته می‌گذرد، جامعه اسلامی و جهانی بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازخوانی پیام صلح برادری و مهرورزی آن رسول رحمت است.

وی با بیان اینکه هنر سرود به عنوان زبانی جمعی شورانگیز و اثرگذار می‌تواند حامل این پیام والا باشد و نسل امروز را با سیره و تعالیم نبوی پیوند دهد، خاطرنشان کرد: به همین منظور پویش اجرای سرود به مناسبت این سالگرد اجرا می‌شود تا با هم صدایی گروه‌ها و اقشار مختلف پژواک رسای محبت و وحدت در فضای جامعه طنین انداز گردد.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان زنجان گفت: همزمان با ۱۵۰۰ مین سالگرد میلادی نبی مکرم اسلام پویش اجرا سرود «محمد امین» در کانون‌های فرهنگی هنری مساجد منتخب استان زنجان توسط گروه‌های سرود اجرا می‌شود.

اسلامی افزود: این پویش با هدف تقویت روحیه همبستگی و نشاط اجتماعی، ایجاد پیوند میان نسل جوان با فرهنگ و سیره نبوی و ترویج ارزش‌های رحمت اخلاق و مهربانی
در قالب هنر جمعی اجرا می‌شود.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد استان زنجان زمان برگزاری این پویش را همزمان با هفته وحدت اعلام کرد و گفت: از گروه‌های سرود با بهترین اجرا، تجلیل خواهد شد.

وی به سایر برنامه‌های هفته وحدت در کانون‌های مساجد استان زنجان اشاره کرد و گفت: آذین بندی و برگزاری جشن میلاد در مساجد استان و اکران عمومی فیلم فرمانروای آب که قابل دریافت در سامانه بچه‌های مسجد است از دیگر برنامه‌های این دهه است.

کد خبر 6580253

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها