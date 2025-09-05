به گزارش خبرگزاری مهر، محسن اسلامی اظهار کرد: میلاد پیامبر اعظم آغازی فصل نو در تاریخ بشریت و نقطه عطفی در گسترش رحمت اخلاق و معنویت است. امروز که ۱۵۰۰ سال از آن میلاد خجسته میگذرد، جامعه اسلامی و جهانی بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازخوانی پیام صلح برادری و مهرورزی آن رسول رحمت است.
وی با بیان اینکه هنر سرود به عنوان زبانی جمعی شورانگیز و اثرگذار میتواند حامل این پیام والا باشد و نسل امروز را با سیره و تعالیم نبوی پیوند دهد، خاطرنشان کرد: به همین منظور پویش اجرای سرود به مناسبت این سالگرد اجرا میشود تا با هم صدایی گروهها و اقشار مختلف پژواک رسای محبت و وحدت در فضای جامعه طنین انداز گردد.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان زنجان گفت: همزمان با ۱۵۰۰ مین سالگرد میلادی نبی مکرم اسلام پویش اجرا سرود «محمد امین» در کانونهای فرهنگی هنری مساجد منتخب استان زنجان توسط گروههای سرود اجرا میشود.
اسلامی افزود: این پویش با هدف تقویت روحیه همبستگی و نشاط اجتماعی، ایجاد پیوند میان نسل جوان با فرهنگ و سیره نبوی و ترویج ارزشهای رحمت اخلاق و مهربانی
در قالب هنر جمعی اجرا میشود.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای مساجد استان زنجان زمان برگزاری این پویش را همزمان با هفته وحدت اعلام کرد و گفت: از گروههای سرود با بهترین اجرا، تجلیل خواهد شد.
وی به سایر برنامههای هفته وحدت در کانونهای مساجد استان زنجان اشاره کرد و گفت: آذین بندی و برگزاری جشن میلاد در مساجد استان و اکران عمومی فیلم فرمانروای آب که قابل دریافت در سامانه بچههای مسجد است از دیگر برنامههای این دهه است.
نظر شما