بازگشت ۹۱۷ هزار تبعه غیرمجاز افغانستانی از مرز دوغارون به کشورشان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رجبی اظهار کرد: ۹۱۷ هزار نفر تبعه غیرمجاز افغانستانی از ابتدای سال جاری تا روز گذشته، ۱۳ شهریورماه از طریق گذرگاه بین‌المللی دوغارون به کشور خود بازگشته‌اند. در بازه زمانی ۷۰ روز گذشته و اجرای طرح بازگشت اتباع غیرمجاز افغانستانی از ایران به کشورشان از همه ظرفیت‌های لازم در راستای تکریم و خروج عزتمندانه آن‌ها در دوغارون استفاده شده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار تایباد بیانکرد: روند بازگشت اتباع غیرمجاز افغانستانی در نهایت حفظ کرامت و منزلت آن‌ها در معبر دوغارون در حال انجام است و با رصد و پایش‌های انجام شده برخی مشکلات و موانع اجرای طرح بازگشت در مرز دوغارون به حداقل رسیده است.

وی ادامه داد: افزون بر ۷۰ درصد از اتباع غیرمجاز افغانستان، مرز دوغارون را برای بازگشت به کشورشان انتخاب می‌کنند و ۹۰ درصد آن‌ها داوطلبانه راهی کشورشان می‌شوند.

رجبی گفت: گذرگاه رسمی دوغارون در شرق کشور مهمترین و نخستین مرز برای خروج اتباع غیرمجاز افغانستانی به وطنشان است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار تایباد افزود: با تعامل، همراهی و هم افزایی همه دستگاه‌های خدمات‌رسان، اجرایی، امنیتی، نظامی، انتظامی، ارتش، بسیج، خیرین و گروه‌های مردمی، مقدمات بازگشت آبرومندانه و عزتمندانه مهاجران در دوغارون فراهم شده است.

وی اضافه کرد: با رایزنی‌های انجام شده و همکاری طرف مقابل حکومت سرپرستی افغانستان، انتقال وسایل منزل اتباع غیرمجاز از جای جای کشور تا نقطه صفر مرزی ایران و افغانستان امکان پذیر شده و رفت و آمد روزانه بیش از ۳۵۰ دستگاه کامیون حامل لوازم خانگی در دوغارون گزارش شده است.

رجبی ادامه داد: هم اینک مدت زمان ماندگاری تبعه غیرمجاز افغانستانی در دوغارون و خروج از ایران بعد از طی شدن مراحل قانونی به کمتر از یک ساعت رسیده است.