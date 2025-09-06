به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شبکه سی ان ان به نقل از منابع آگاه گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حال بررسی گزینه‌های نظامی برای هدف قرار دادن به اصطلاح کارتل‌های مواد مخدر فعال در ونزوئلا است و احتمال دارد این حملات به داخل ونزوئلا نیز کشیده شود.

بر اساس این گزارش، حمله به ونزوئلا می‌تواند تنش گسترده‌ای میان واشنگتن و این کشور واقع در آمریکای لاتین شود.

پیشتر آمریکا با هدف قرار دادن یک قایق در جنوب دریای کارائیب باعث کشته شدن ۱۱ تن شده بود. ترامپ مدعی شد که این قایق در حال انتقال مواد مخدر بود.

سی ان ان گزارش داد که این حمله آغاز یک برنامه بزرگ‌تر علیه ونزوئلا و چه بسا کنار زدن نیکولاس مادورو از قدرت بوده است.

نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا در پیامی که به صورت زنده از تمامی شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی ونزوئلا پخش شد، تأکید کرد: هیچ‌یک از اختلافاتی که [با آمریکا] داریم و داشتیم، نباید به یک درگیری نظامی منجر شود. ونزوئلا همیشه آماده گفت‌وگو و تعامل بوده است، اما ما خواهان احترام هستیم.

همزمان، آمریکا برای تقویت حضور نظامی خود در منطقه، ۱۰ فروند جنگنده اف -۳۵ را به پورتوریکو اعزام کرده است تا به ناوهای جنگی آمریکا در جنوب دریای کارائیب بپیوندند؛ اقدامی که ادعا شده در چارچوب کارزار ترامپ علیه کارتل‌های مواد مخدر است.