وقوع تیراندازی در اراضی اشغالی/ ۴ صهیونیست کشته و ۱۵ نفر زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی از وقوع تیراندازی نزدیک تقاطع راموت واقع در قدس اشغالی خبر داد.
یدیعوت آحارانوت نیز گزارش داد که در این عملیات دست کم چهار تن به هلاکت رسیده و ۱۵ تن دیگر زخمی شدهاند.
منابع صهیونیست گزارش دادند که نیروهای امدادی و پلیس خود را به محل حادثه رساندهاند. حال تعدادی از افراد زخمی شده در این تیراندازی وخیم گزارش شده است.
شبکه المیادین نیز گزارش داد که عوامل این عملیات در منطقه راموت در قدس اشغالی به شهادت رسیدهاند.
رسانههای عبری زبان واقعه مذکور را یک عملیات بسیار سخت توصیف کردند. بر اساس این گزارش، عاملان این عملیات به سمت یک اتوبوس تیراندازی کردند. ورودیهای قدس اشغالی در پی این عملیات بسته شده است.
