  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۰۶

وقوع تیراندازی در اراضی اشغالی/ ۴ صهیونیست کشته و ۱۵ نفر زخمی شدند

وقوع تیراندازی در اراضی اشغالی/ ۴ صهیونیست کشته و ۱۵ نفر زخمی شدند

رسانه‌های عبری زبان از وقوع تیراندازی در اراضی اشغالی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی از وقوع تیراندازی نزدیک تقاطع راموت واقع در قدس اشغالی خبر داد.

یدیعوت آحارانوت نیز گزارش داد که در این عملیات دست کم چهار تن به هلاکت رسیده و ۱۵ تن دیگر زخمی شده‌اند.

منابع صهیونیست گزارش دادند که نیروهای امدادی و پلیس خود را به محل حادثه رسانده‌اند. حال تعدادی از افراد زخمی شده در این تیراندازی وخیم گزارش شده است.

شبکه المیادین نیز گزارش داد که عوامل این عملیات در منطقه راموت در قدس اشغالی به شهادت رسیده‌اند.

رسانه‌های عبری زبان واقعه مذکور را یک عملیات بسیار سخت توصیف کردند. بر اساس این گزارش، عاملان این عملیات به سمت یک اتوبوس تیراندازی کردند. ورودی‌های قدس اشغالی در پی این عملیات بسته شده است.

کد خبر 6583367

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها