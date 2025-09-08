دومین تیز «سینما متروپل» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین تیزر «سینما متروپل» به کارگردانی محمدعلی باشه‌آهنگر، پس از سپری‌شدن چند روز از اکران منتشر شد.

این فیلم که روایتی عاشقانه و نوستالژیک از تلاش برای بازگشایی یک سینمای متروکه در دوران محاصره آبادان دارد، پس از کش‌وقوس‌های فراوان توانسته سرانجام به پرده سینماها راه یابد و این روزها در حال نمایش است.

«سینما متروپل» که در چهل‌ویکمین جشنواره فیلم فجر با ۱۳ نامزدی در بخش‌های مختلف، مورد توجه قرار گرفته بود، موفق به کسب سه سیمرغ بلورین بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و بهترین فیلمبرداری و نیز دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد شد.

این فیلم، محصول بنیاد سینمایی فارابی و به تهیه‌کنندگی حامد حسینی است و پخش و تبلیغات آن را دفتر شهر فرنگ برعهده دارد. دومین تیزر این فیلم نیز توسط روح‌اله موحدی ساخته شده است.

رضا کیانیان، مهتاب نصیرپور، مجتبی پیرزاده، نوشین مسعودیان، هومن برق‌نورد، حسین‌ باشه آهنگر، پریوش نظریه، شهاب عسگری، سهراب منصوری، فرید قبادی، هادی عامل هاشمی، حسین پوریده و شهریار فرد بازیگران این فیلم هستند.

همچنین عوامل تولید این فیلم عبارتند از تهیه‌کننده: حامد حسینی، کارگردان: محمدعلی باشه آهنگر، نویسندگان: محمدعلی باشه آهنگر، حامد باشه آهنگر، مدیر فیلمبرداری: علیرضا زرین دست، طراح صحنه و لباس: عبـاس بلونــدی، مهــدی قوچـــانی، مدیر صدابرداری: عباس رستگارپور، صداگذار: فرامرز ابوالصـدق، تدوین: حمید باشه آهنگر، موسیقی: ستـار اورکی، طراح چهره پردازی: کامران خلج، جلوه‌های ویژه میدانی: محسن روزبهانی، جلوه‌های ویژه کامپیوتری: کامیار شفیع پور، برنامه‌ریز: فهیمه کمالی، دستیار اول کارگردان: رضا کشاورزی، عکاس: کوروش پیـرو، مدیر تولید: رحیم عرب امینی.