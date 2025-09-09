به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان ایران در نخستین روز جام جهانی تیراندازی در نینگبوی چین، در ماده‌های تفنگ و تپانچه ۱۰ متر میکس در خط آتش ایستادند.

در پایان دور مقدماتی تپانچه تیم ایران با ترکیب هانیه رستمیان و وحید گل‌خندان با ۵۷۷ امتیاز در جایگاه ششم ایستاد. هدایت این تیم را مریم سلطانی بر عهده دارد.

همچنین در پایان دور مقدماتی میکس‌تفنگ، تیم ایران با ترکیب شرمینه چهل‌امیرانی و امیرمحمد نکونام با ۶۲۴/۷ امتیاز در رده بیست‌وهشتم ایستاد. چین و نروژ راهی فینال شدند و کرواسی و ایتالیا به دیدار رده‌بندی راه یافتند.

هدایت این تیم را حسین باقری بر عهده دارد.

جام جهانی تیراندازی تا ۲۳ شهریور در چین ادامه خواهد داشت. ایران در این مسابقات ۶ نماینده دارد.