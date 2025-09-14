به گزارش خبرنگار مهر، لیگ برتر فوتسال زنان ایران در حالی طی روزهای آینده آغاز میشود که نگاهها بیش از هر زمان دیگری به این رقابتها دوخته شده است. فوتسال زنان در سالهای اخیر با وجود تمام محدودیتها و چالشها توانسته جایگاه ویژهای در ورزش زنان کشور پیدا کند و حضور پررنگ تیمها و باشگاههای بزرگ در فصل جدید نویدبخش روزهای پرهیجان و پر از رقابت است.
امسال لیگ با حضور ۱۲ تیم کلید میخورد؛ عددی که اگرچه پیشتر هم در ساختار مسابقات وجود داشته اما پایداری و استمرار آن همواره با اما و اگرهایی همراه بوده است. تجربه سالهای گذشته نشان داده که برخی تیمها در میانه راه به دلیل مشکلات مالی یا مدیریتی از ادامه مسیر بازماندهاند و همین مسئله کیفیت لیگ را تحتتأثیر قرار داده است. با این حال امیدواری زیادی وجود دارد که در فصل پیش رو همه تیمهای حاضر در قرعهکشی تا پایان رقابتها باقی بمانند و لیگ بدون ریزش تیمها به سرانجام برسد.
مهسا کمالی بازیکن تیم فوتسال مس کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر، در آستانه آغاز فصل جدید لیگ برتر درباره شرایط تیم جدیدش اظهار کرد: امسال شرایط مس کرمان بسیار خوب بود؛ هم از نظر بازیکنان جوان و باتجربهای که جذب شدند و هم از لحاظ مسائل مالی تقریباً همه چیز ایده آل است. من چندین سال در مس رفسنجان بودم و کرمان برایم مثل خانه دوم است اما به دلیل برخی اتفاقات از رفسنجان جدا شدم و حالا تمرکزم بر روی مس کرمان خواهد بود تا بتوانیم نتایج خوبی بگیریم.
وی در ادامه عنوان کرد: تمرینات تیم از مدتها پیش شروع شده بود و من به همراه یکی از دروازهبانان تازه به جمع بچهها اضافه شدیم. خانم ایرانمنش دوباره به عنوان سرمربی برگشتهاند و امیدوارم با هدایت ایشان فصل موفقی را پشت سر بگذاریم.
کمالی درباره اهداف مس کرمان در فصل جدید تصریح کرد: حتماً هدف ما قهرمانی است. من در هر تیمی باشم همیشه برای قهرمانی بازی میکنم. درست است که سهمیه ملیپوش نداریم اما همه تلاش خود را میکنیم تا با تیمهای پرقدرت لیگ رقابت کنیم و در نهایت به قهرمانی برسیم.
وی درباره حضور استقلال در لیگ فوتسال زنان گفت: استقلال ترکیب بسیار خوبی دارد از کادر فنی گرفته تا بازیکنان ملیپوشی که جذب کرده است. اما در نهایت این اسمها نیستند که در زمین بازی میکنند. لیگ امسال جذابتر از همیشه خواهد بود و هیچ چیز از قبل مشخص نیست.
بازیکن تیم مس کرمان حضور باشگاههای بزرگ فوتبال در فوتسال بانوان را اتفاقی مثبت دانست و افزود: قطعاً حضور تیمهایی مثل استقلال، پرسپولیس، سپاهان و فولاد به نفع فوتسال بانوان است. این باشگاهها ریشهدار هستند و باعث دیدهشدن بیشتر این رشته میشوند. اما مهم این است که حمایتها ادامهدار باشد. اگر حمایت کافی نباشد ممکن است تیمهایی مثل استقلال هم مثل سایپا و پیکان بعد از یکی دو سال کنار بکشند.
وی درباره پخش زنده مسابقات نیز گفت: پخش زنده یکی از بزرگترین مشکلات فوتسال زنان است. در سالهای گذشته حتی اجازه پخش اینترنتی هم به سختی داده میشد. این در حالی است که دیدهشدن بازیها میتواند به جذب اسپانسر کمک بزرگی کند.
کمالی همچنین در مورد قرارداد بازیکنان لیگ اظهار داشت: به جز دو یا سه تیم امسال قراردادها به شدت کاهش پیدا کرده است؛ بعضاً ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون کمتر از سال گذشته شده که واقعاً نگران کننده بود. با این حال هنوز تعداد محدودی بازیکن قراردادهای خوبی دارند و بقیه با مبالغ بسیار پایین بازی میکنند. این در حالی است که در فوتبال مردان بازیکنی که حتی روی نیمکت مینشیند قراردادهای میلیاردی دارد. این تفاوت واقعاً عادلانه نیست.
وی درباره قرارداد خود با مس کرمان افزود: خوشبختانه قراردادم امسال خوب بود و نسبت به شرایط لیگ راضی هستم. اما به طور کلی رقمهایی که در فوتسال زنان بسته میشود بسیار پایین است و حتی گاهی خندهدار به نظر میرسد. بازیکنی که ماهها زحمت میکشد نباید تنها ۵۰ میلیون تومان دستمزد بگیرد.
