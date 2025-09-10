  1. استانها
۱۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۳۷

وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک در برخی مناطق تهران طی ۵ روز آینده

تهران- اداره کل هواشناسی استان تهران از وضعیت جوی استان طی پنج روز آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان تهران از وضعیت جوی استان طی پنج روز آینده خبر داد و اعلام کرد: بررسی و واکاوی الگوهای همدیدی و نقشه‌های پیش‌یابی نشان‌دهنده آسمانی صاف تا کمی ابری در بیشتر ساعات روز، همراه با افزایش وزش باد در ساعات بعد از ظهر است.

بر پایه این گزارش، پیرو هشدار سطح زرد شماره ۳۵ مورخ ۱۷ شهریور ۱۴۰۴، در برخی ساعات به‌ویژه در نواحی جنوبی و غربی استان، وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود که در مواردی با خیزش گرد و خاک محلی یا انتقال گرد و خاک از استان‌های همجوار همراه خواهد بود. این پدیده می‌تواند منجر به کاهش کیفیت هوا و دید موقت در این مناطق شود.

همچنین در ارتفاعات استان، افزایش ابر و بارش‌های پراکنده دور از انتظار نیست.

بر اساس اعلام هواشناسی، در روزهای پایانی هفته جاری، کاهش محسوس دما در سطح استان تهران پیش‌بینی می‌شود.

