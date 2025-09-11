حریفان آسیایی تیم ملی واترپلو معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزشهای آبی، بر اساس قرعهکشی انجامشده، تیم ملی واترپلو ایران در گروه A این رقابتها قرار گرفته است.
گروهبندی مسابقات به شرح زیر است:
گروه A: کویت، چین، ازبکستان، ایران، هنگکنگ
گروه B: ژاپن، سنگاپور، قزاقستان، هند، تایلند
تیم ملی ایران برنامه مسابقات خود را به این ترتیب پیگیری خواهد کرد:
جمعه ۱۲ مهرماه – ایران- چین؛ ساعت ۱۰:۳۰
شنبه ۱۳ مهرماه – ایران هنگکنگ؛ ساعت ۱۲
یکشنبه ۱۴ مهرماه – ایران ازبکستان؛ ساعت ۱۰:۳۰
دوشنبه ۱۵ مهرماه _ ایران _ کویت؛ ساعت ۱۱:۲۵
پس از پایان مرحله گروهی، تیمهای برتر هر گروه راهی مرحله نیمهنهایی خواهند شد تا برای کسب عناوین برتر آسیا به مصاف یکدیگر بروند.
در مراحل حذفی ابتدا تیمهای اول با چهارم و دوم با سوم بازی خواهند داشت.
تیم ملی واترپلو ایران با پشتوانه جوانان باانگیزه و بازیکنان باتجربه خود، برای حضور موفق و ارائهی بازیهای درخشان و کسب نتایج ارزشمند، امیدوار است. هشت تیم برتر جواز حضور در مسابقات واترپلوی بازیهای آسیایی ناگویا را بدست خواهند آورد.
