به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله باقری صبح چهارشنبه در نشست مشترک با مؤسسان و مدیران کودکستانهای شهرستان بویراحمد در یاسوج با بیان اینکه مؤسسان کودکستانها نقش تعیینکنندهای در کیفیت آموزش نوآموزان دارند، گفت: این اداره با جدیت بیشتری بر فعالیت کودکستانها نظارت خواهد داشت و آموزش مداوم مربیان و رعایت کامل حقوق قانونی آنان را در اولویت قرار میدهد.
وی جایگاه تعلیم و تربیت در اسلام را یادآور شد و اظهار کرد: از تولد تا هفتسالگی دوران سروری، از هفت تا چهاردهسالگی زمان آموزش و فرمان برداری، و از چهارده تا بیست و یکسالگی دوره مشورت و نظرخواهی است.
رئیس اداره تعلیم و تربیت کودک آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به دیدگاههای روانشناسان بزرگی همچون پیاژه، فروید، اریکسون و واتسون افزود: در سالهای ابتدایی زندگی، خانواده مسئول اصلی تربیت کودک است، اما در دوره دوم، این وظیفه به دوش مربیان کودکستانها میافتد تا با آموزش مهارتهای زندگی و ایجاد آمادگی، نوآموزان را برای ورود به دبستان آماده کنند.
استفاده از هرگونه محتوای خارج از بستههای مورد تأیید ممنوع
وی سه محور اساسی فعالیت کودکستانها را توانمندسازی و ارتقای دانش مربیان، ارائه محتوای استاندارد و مورد تأیید سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، و رعایت کامل حقوق قانونی کارکنان برشمرد و ادامه داد: پرداخت بهموقع حقوق مربیان نه تنها یک تکلیف قانونی است، بلکه انگیزه آنان را برای فعالیت مؤثر در تربیت کودکان افزایش میدهد.
باقری با اشاره به بستههای آموزشی مصوب گفت: استفاده از هرگونه محتوای خارج از بستههای مورد تأیید ممنوع است.
وی افزود: مدیران موظفاند برای پیشدبستانی دو از میان ۱۹ بسته و برای پیشدبستانی یک از میان ۷ بسته رسمی انتخاب کنند و به همین منظور نمایشگاهی ویژه برای آشنایی مدیران و مربیان با این بستهها برگزار خواهد شد.
۲۲ هزار نوآموز در دو مقطع پیش دبستانی مشغول به تحصیل هستند
رئیس اداره تعلیم و تربیت کودک آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد با ارائه آماری از وضعیت کودکان استان بیان کرد: طبق اطلاعات ثبت احوال، ۵۹ هزار و ۷۵۳ کودک در بازه سنی تولد تا ۶ سال در استان زندگی میکنند که از این تعداد، بیش از ۲۲ هزار نوآموز در دو مقطع پیشدبستانی مشغول به تحصیل هستند. همچنین تاکنون ۸۲۷ کودکستان در سطح استان مجوز فعالیت دریافت کردهاند.
وی در خصوص شهریهها تأکید کرد: همه مؤسسان موظفاند تا پایان شهریور فرایند ارزیابی شهریه و ثبتنام نوآموزان را در سامانه سیدا تکمیل کنند؛ در غیر این صورت مجوز فعالیت نخواهند داشت و پس از ابلاغ شهریه نیز مبلغ باید شفاف و دقیق به اطلاع والدین برسد.
باقری از برگزاری جشن غنچهها در ۱۶ مهرماه به صورت همزمان در سراسر کشور خبر داد و گفت: نظارتهای میدانی و ارزیابیهای دورهای با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد تا خانوادهها نسبت به کیفیت آموزشی، امنیت محیط و شفافیت شهریهها اطمینان خاطر داشته باشند.
وی گفت: انتظار ما این است که مؤسسان کودکستانها با همدلی و احساس مسئولیت، زمینهساز تربیت نسلی آگاه، توانمند و شاداب در محیطی استاندارد باشند.
نظر شما