آغاز ساخت ترمینال ۱۲۰ هزار متری جدید در فرودگاه مهرآباد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امیرانی مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با تشریح عملکرد این شرکت در سال نخست فعالیت دولت چهاردهم گفت: در این یک‌ساله و با راهبری وزیر راه و شهرسازی، پروژه‌هایی که سال‌ها به صورت نیمه‌تمام باقی مانده بود، به سرانجام رسیده است.

وی با اشاره به مهم‌ترین طرح‌های اجرا شده، افزود: پروژه بهسازی باند فرودگاه کرمانشاه تکمیل و در ایام اربعین امسال به عنوان پایگاه پشتیبان اعزام زائران به عراق مورد استفاده قرار گرفت. همچنین پروژه بهسازی باند فرودگاه بم به زودی افتتاح می‌شود و عملیات بهسازی سطوح پروازی در فرودگاه‌های سیرجان، اهواز و چند فرودگاه دیگر کشور نیز در مراحل پایانی هستند و به زودی به بهره‌برداری خواهند رسید.

راه‌اندازی نخستین رادار سیویل کشور

امیرانی با اشاره به تأثیر تحریم‌های خارجی بر صنعت هوانوردی کشور گفت: صنعت هوانوردی همواره از اهداف اصلی تحریم‌های ظالمانه به‌ویژه در حوزه تأمین تجهیزات کمک‌ناوبری و هدایت زمینی بوده است، اما شرکت فرودگاه‌ها با اتکا به توان داخلی و شرکت‌های دانش‌بنیان توانسته بخشی از نیازهای اساسی خود را تأمین کند.

وی بیان کرد: برای نخستین بار رادار سیویل MSSR به صورت کاملاً بومی با همکاری دانشگاه صنعتی اصفهان، اداره کل ارتباطات ناوبری و معاونت عملیات هوانوردی تولید و در فرودگاه آبادان نصب و راه‌اندازی شد و هم‌اکنون بخشی از فضای کشور با این رادار ایرانی تحت پوشش است.

بازسازی سریع فرودگاه‌ها پس از جنگ ۱۲ روزه

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر یادآور شد: در این جنگ، مرزهای هوایی کشور نیز هدف تهاجم کشورهای متخاصم و آمریکا قرار گرفت و فرودگاه‌های تبریز، اصفهان، مشهد، بوشهر و مهرآباد و یکی از رادارهای اطراف تهران مورد حمله مستقیم واقع شد.

وی افزود: با تلاش متخصصان داخلی، کمتر از ۱۰ روز پس از پایان درگیری‌ها باندهای آسیب‌دیده فرودگاه‌های تبریز و اصفهان بازسازی و مجدداً عملیاتی شد و رادار تهران نیز با تمهیدات پیش‌بینی‌شده دوباره به مدار فعالیت بازگشت و اکنون پوشش راداری در فضای کشور به‌طور کامل برقرار است.

امیرانی ادامه داد: در این مدت، شرکت فرودگاه‌ها با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح، قرارگاه خاتم، پدافند و سایر بخش‌های امنیتی کشور توانست در کنار نیروهای مسلح، فضای کشور را ایمن نگه دارد. امروز، فضای ایران همچنان امن‌ترین مسیر عبور پروازی در منطقه است و میزبان پروازهای عبوری بین‌المللی است.

افزایش ۵۰ درصدی پروازهای عبوری

معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: یکی از ابرپروژه‌های شرکت فرودگاه‌ها، نوسازی و به‌روزرسانی مرکز کنترل فضای کشور است که اگر طبق برنامه در یک سال آینده به اتمام برسد، می‌توانیم انتظار افزایش حداقل ۵۰ درصدی تعداد پروازهای عبوری از فضای کشور را داشته باشیم.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون روزانه حدود ۷۳۰ پرواز عبوری از آسمان ایران انجام می‌شود، در حالی که ترکیه بیش از ۲۰۰۰ پرواز عبوری دارد. با ارتقای تجهیزات مرکز کنترل می‌توان ظرفیت پذیرش پروازهای بین‌المللی را به‌طور چشمگیری افزایش داد و و درآمدهای ارزی کشور را تقویت کنیم.

بازگشت ۱۹ هزار زائر حج تمتع از فرودگاه‌های مشهد و زاهدان

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها با اشاره به عملکرد موفق در حج تمتع امسال گفت: از ۱۵ اردیبهشت تا ۱۰ خرداد بیش از ۶۳ هزار زائر از طریق ۲۲ فرودگاه اعزام و میانگین تأخیر پروازها به کمتر از ۱۵ دقیقه کاهش یافت. در زمان بازگشت و همزمان با حملات هوایی دشمن و بسته شدن موقت فضای کشور، مسیرهای جایگزین شرقی فعال شد و حدود ۱۹ هزار زائر از طریق فرودگاه‌های مشهد و زاهدان به کشور بازگشتند.

احداث ترمینال جدید در مهرآباد

امیرانی از احداث یک ترمینال بزرگ در فرودگاه مهرآباد خبر داد و گفت: مطالعات این پروژه به پایان رسیده و ترمینال جدید در زمینی به وسعت ۱۲۰ هزار متر مربع ساخته خواهد شد. با اجرای این طرح، ظرفیت پارک هواپیما از ۶۰ به ۱۶۰ موقعیت افزایش یافته و نیاز مهرآباد برای ۲۰ سال آینده تأمین می‌شود.

وی افزود: بخشی از زمین مورد نیاز در اختیار سایر نهادهاست و مذاکرات برای تملک اراضی در حال انجام است. بر اساس پیش‌بینی‌ها عملیات ساخت این ترمینال بین ۳ تا ۵ سال زمان خواهد برد.

آغاز هوشمندسازی ۱۰ فرودگاه بین‌المللی

معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان از تشکیل واحد ASQ برای پایش کیفیت خدمات فرودگاهی خبر داد و گفت: هدف از این اقدام، ارتقای رضایت مسافران و کاهش زمان ایستایی است. پروژه هوشمندسازی یا «اسمارت ایرپورت» در گام نخست در ۱۰ فرودگاه بین‌المللی کشور اجرا می‌شود و در مراحل بعد به سایر فرودگاه‌ها با اولویت تعداد مسافر گسترش خواهد یافت.