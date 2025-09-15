آقاتهرانی: دشمن به دنبال ایجاد جنگ داخلی است؛ وحدت ملی را حفظ کنیم

حجتالاسلام مرتضی آقاتهرانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تأکید بر اهمیت حفظ وحدت ملی، اظهار کرد: در شرایطی که دشمن به دنبال آن است که بین ما جنگ راه بیندازد و به بیان دقیقتر جنگ داخلی صورت گیرد، ما باید با یکدیگر باشیم.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی افزود: البته این به معنای نقد کردن یکدیگر و اصلاح مشکلات نیست و میتوان با حفظ احترام و به منظور اصلاح امور، نقد سازنده کرد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: حفظ اتحاد و انسجام ملی در شرایط کنونی بسیار حیاتی است و هرگونه اختلاف نباید منجر به آسیب به همبستگی جامعه شود.
