آقاتهرانی: دشمن به دنبال ایجاد جنگ داخلی است؛ وحدت ملی را حفظ کنیم

حجت‌الاسلام مرتضی آقاتهرانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تأکید بر اهمیت حفظ وحدت ملی، اظهار کرد: در شرایطی که دشمن به دنبال آن است که بین ما جنگ راه بیندازد و به بیان دقیق‌تر جنگ داخلی صورت گیرد، ما باید با یکدیگر باشیم.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی افزود: البته این به معنای نقد کردن یکدیگر و اصلاح مشکلات نیست و می‌توان با حفظ احترام و به منظور اصلاح امور، نقد سازنده کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: حفظ اتحاد و انسجام ملی در شرایط کنونی بسیار حیاتی است و هرگونه اختلاف نباید منجر به آسیب به همبستگی جامعه شود.