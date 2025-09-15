  1. سیاست
  2. مجلس
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۱۲

آقاتهرانی: دشمن به دنبال ایجاد جنگ داخلی است؛ وحدت ملی را حفظ کنیم

آقاتهرانی: دشمن به دنبال ایجاد جنگ داخلی است؛ وحدت ملی را حفظ کنیم

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه دشمن به دنبال آن است که بین ما جنگ راه بیندازد، گفت: حفظ اتحاد و انسجام ملی در شرایط کنونی بسیار حیاتی است.

حجت‌الاسلام مرتضی آقاتهرانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تأکید بر اهمیت حفظ وحدت ملی، اظهار کرد: در شرایطی که دشمن به دنبال آن است که بین ما جنگ راه بیندازد و به بیان دقیق‌تر جنگ داخلی صورت گیرد، ما باید با یکدیگر باشیم.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی افزود: البته این به معنای نقد کردن یکدیگر و اصلاح مشکلات نیست و می‌توان با حفظ احترام و به منظور اصلاح امور، نقد سازنده کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: حفظ اتحاد و انسجام ملی در شرایط کنونی بسیار حیاتی است و هرگونه اختلاف نباید منجر به آسیب به همبستگی جامعه شود.

کد خبر 6587986
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها