۳۰ هزار فقره پرونده حقوقی در زمینه وقف در کشور وجود دارد

حجت‌الاسلام شوزب شیری ظهر یکشنبه در حاشیه مراسم تجلیل از واقفین استان زنجان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به چالش‌های حوزه وقف در کشور گفت: طی سال‌های اخیر، با اقدامات انجام‌شده در حوزه سنددار کردن موقوفات و شفاف‌سازی عملکرد آن‌ها، پدیده وقف‌خواری به‌طور جدی کاهش یافته است.

وی افزود: در هفت تا هشت سال گذشته به ندرت شاهد وقف‌خواری بوده‌ایم، زیرا امروز اغلب موقوفات در استان‌ها دارای سند، نقشه و حدود مشخص هستند و هر ساله نیز بیلان عملکرد آن‌ها منتشر می‌شود.

شیری ادامه داد: به همین دلیل، بسیاری از مشکلات گذشته رفع شده است و تعداد پرونده‌های حقوقی نیز از حدود ۶۰ هزار مورد در سال‌های گذشته به حدود ۳۰ هزار پرونده کاهش یافته است.

مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: هم اکنون ۲۰۰ هزار موقوفه و حدود یک و نیم میلیون رقبه در کشور وجود دارد، گفت: این موقوفات در شئون و حوزه‌های مختلف نظیر علم، کمک به مردم، مجالس اهل بیت و تعزیه وقف شده است.

شیری افزود:: هم اکنون حدود هشت هزار بقعه در سراسر کشور وجود دارد که از این تعداد دو هزار مورد آنها را شخصیت‌ها و مشاهیر تشکیل می‌دهند.

وی در ادامه به آسیب‌های موجود در حوزه فرهنگی و قرآنی اشاره کرد و گفت: بخشی از این موضوع به درون اوقاف و بخشی به بیرون از این سازمان بازمی‌گردد. متولیان فرهنگی کشور باید مردم را به سمت وقف در حوزه قرآن و فرهنگ هدایت کنند، همان‌طور که خیرین مدرسه‌ساز یا فعالان حوزه‌های اجتماعی در گذشته چنین اقداماتی را انجام داده‌اند.

مدیرکل ارزیابی عملکرد اوقاف با بیان اینکه نیاز جامعه در تعیین نوع وقف بسیار مهم است، خاطرنشان کرد: در گذشته، علمایی همچون مرحوم آیت‌الله میربها در زنجان بر اساس نیاز مردم اقدام به وقف می‌کردند؛ به‌گونه‌ای که بیش از ۷۰ درصد آب شهر را از طریق وقف قنوات تأمین کردند. امروز نیز باید نیازهای اساسی جامعه همچون معیشت، اشتغال، آب و برق در وقف‌ها لحاظ شود، چرا که «معاش مردم مقدمه بر معاد آنان» است.

شیری با بیان اینکه امروز بیش از هر زمانی نیازمند همدلی جامعه و خیران در حوزه وقف هستیم، افزود: انقلاب اسلامی از ابتدا تاکنون خیرین زیادی داشته است که نمونه بارز آن مشارکت مردم در دوران دفاع مقدس و دیگر دوره‌هاست.

وی نقش رسانه‌ها در توسعه فرهنگ وقف را بسیار مهم دانست و گفت: اگر موضوع وقف در قالب فیلم، انیمیشن و آثار هنری به مردم معرفی شود، می‌تواند اثر عمیق و ماندگاری در جامعه داشته باشد. این گونه تولیدات سبب می‌شود یاد و آثار وقف برای صدها و حتی هزاران سال در ذهن مردم باقی بماند.