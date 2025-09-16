وزیر ارشاد درگذشت سیروس پرهام را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی درگذشت سیروس پرهام پیشکسوت عرصه نقد ادبی و ویراستاری را تسلیت گفت.
متن پیام تسلیت سیدعباس صالحی به این شرح است: «خبر درگذشت استاد فرهیخته و پیشکسوت عرصه نقد ادبی و ویراستاری، زندهیاد سیروس پرهام، موجب اندوه و تأثر شد. پرهام از نخستین کسانی بود که با نگاهی علمی و روشمند، نقد ادبی را در ایران به شیوهای نوین بنیان نهاد و مسیر تازهای پیشروی اهل قلم و پژوهشگران گشود.
او همچنین بهعنوان یکی از نخستین ویراستاران حرفهای کشور نقش مؤثری در ارتقای کیفیت نشر و کتاب در ایران ایفا کرد و با همت و دغدغهمندی، در تأسیس انجمن صنفی ویراستاران، کوشید تا پاسدار شأن و منزلت این حرفه باشد.
اینجانب فقدان این استاد پیشگام را به خانواده گرامی ایشان، جامعه ادبی و نشر کشور و همه علاقهمندان فرهنگ و ادب ایران تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال برای روح بلند آن مرحوم، رحمت و غفران الهی و برای بازماندگان، صبر و اجر مسئلت دارم.»
