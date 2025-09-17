به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان شامگاه سه‌شنبه در جلسه شورای آرد و نان سمنان در محل استانداری بر اهمیت تأمین نان باکیفیت برای شهروندان تأکید و از اجرای نظارت‌های تقویت‌شده بر روند توزیع آرد خبر داد.

وی با اشاره به ضرورت اطمینان از رعایت ضوابط، گفت: نظارت‌ها در خصوص آرد و نان با هدف بهبود کیفیت خدمات و حصول اطمینان از فعالیت نانوایی‌ها در چارچوب مقررات، به‌صورت مستمر در حال انجام است.

فرماندار سمنان افزود: توزیع آرد در سطح شهرستان با دقت بیشتری دنبال می‌شود تا از بروز هرگونه تخلف احتمالی جلوگیری به عمل آید.

صمیمیان در بخش دیگری از سخنانش از بررسی شش درخواست جدید برای احداث نانوایی سنگک و نان خشک ماشینی در این شهرستان خبر داد.

وی اظهار داشت: موافقت اولیه برای پخت آرد کامل (سبوس‌دار) در این واحدهای جدید اخذ شده است که این امر می‌تواند به تنوع بیشتر محصولات و افزایش رضایتمندی مردم منجر شود.

فرماندار سمنان با اشاره به لزوم حمایت از نانوایان، از بررسی ویژه موضوع کاهش محسوس سهمیه آرد برخی واحدهای نانوایی خبر داد تا مشکلات احتمالی آنان برطرف شود.

صمیمیان تصریح کرد: هدف نهایی مجموعه مدیریت شهرستان، تأمین نان باکیفیت برای مردم و همراهی و حمایت از نانوایان زحمتکش برای ارائه خدمات مطلوب است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پیگیری‌های لازم برای عملیاتی‌سازی این مصوبات و بهبود مستمر کیفیت نان در دستور کار قرار دارد.