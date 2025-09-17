  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۲۱

۶۱ درصد حوادث هفته گذشته کشور مربوط به تصادفات جاده‌ای بود

۶۱ درصد حوادث هفته گذشته کشور مربوط به تصادفات جاده‌ای بود

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر از ثبت ۸۷۰ حادثه در بازه زمانی ۱۹ تا ۲۵ شهریور در سامانه‌های شبکه امدادونجات کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین کبادی معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر اظهار داشت: در جریان عملیات‌های هفته گذشته ۵۱۹ نفر به مراکز درمانی منتقل شدند و ۳۵۸ نفر نیز به‌صورت سرپایی در محل حادثه درمان شدند. همچنین ۶۸ نفر عملیات نجات فنی برای رهاسازی آنان انجام شد.

وی افزود: در مجموع ۴۴ نفر از خدمات اقلام امدادی بهره‌مند شدند و ۱۲۰ نفر به مناطق امن انتقال یافتند. بیشترین تعداد حوادث در استان‌های مازندران با ۱۴۷ مورد، اصفهان با ۸۷ مورد و گلستان با ۶۴ مورد به ثبت رسیده است.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر با اشاره به آمار مصدومان انتقالی گفت: استان اصفهان با ۶۲ نفر، گلستان با ۶۱ نفر و مازندران با ۶۰ نفر بیشترین انتقال مصدومان به مراکز درمانی را داشته‌اند. همچنین در حوزه درمان سرپایی، مازندران با ۱۸۵ نفر، تهران با ۵۴ نفر و اصفهان با ۲۰ نفر در صدر قرار گرفتند.

به گفته کبادی: بیشترین موارد مصدومان و فوتی‌های رهاسازی‌شده مربوط به استان‌های کرمان و یزد هرکدام با ۸ نفر و استان‌های آذربایجان غربی و فارس هرکدام با ۷ نفر بوده است.

وی با اشاره به حوادث ترافیکی اظهار داشت: طی هفته گذشته ۵۲۸ حادثه ترافیکی در محورهای برون‌شهری کشور به ثبت رسیده است که منجر به انتقال ۳۹۱ مصدوم به مراکز درمانی و درمان ۷۱ مصدوم به‌صورت سرپایی شده است. در این بخش، استان‌های اصفهان با ۵۷ حادثه، گلستان با ۵۱ حادثه و مازندران با ۴۷ حادثه بیشترین آمار را داشته‌اند.

محمدحسین کبادی بیان داشت: بیشترین انتقال مصدومان حوادث ترافیکی در استان گلستان با ۵۷ نفر، اصفهان با ۴۳ نفر و مازندران با ۴۰ نفر انجام شده است.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر همچنین به آمار حوادث کوهستان در این بازه زمانی اشاره کرد و گفت :۳۲ حادثه کوهستان در کشور رخ داده که ۵۵ نفر دچار حادثه شدند و از این تعداد ۳۳ نفر مصدوم بودند. بیشترین عملیات کوهستان در استان البرز با ۴ حادثه و گیلان با ۳ حادثه انجام شده است. همچنین بیشترین حادثه‌دیدگان این بخش در استان سمنان با ۱۵ نفر و البرز با ۶ نفر گزارش شده‌اند.

کبادی در پایان ضمن قدردانی از تلاش شبانه‌روزی نیروهای امدادی و عملیاتی جمعیت هلال احمر در سراسر کشور، بر ضرورت رعایت نکات ایمنی از سوی هموطنان به‌ویژه در سفرهای جاده‌ای و صعودهای کوهستانی تأکید کرد.

کد خبر 6592743

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها