به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین کبادی معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر اظهار داشت: در جریان عملیات‌های هفته گذشته ۵۱۹ نفر به مراکز درمانی منتقل شدند و ۳۵۸ نفر نیز به‌صورت سرپایی در محل حادثه درمان شدند. همچنین ۶۸ نفر عملیات نجات فنی برای رهاسازی آنان انجام شد.

وی افزود: در مجموع ۴۴ نفر از خدمات اقلام امدادی بهره‌مند شدند و ۱۲۰ نفر به مناطق امن انتقال یافتند. بیشترین تعداد حوادث در استان‌های مازندران با ۱۴۷ مورد، اصفهان با ۸۷ مورد و گلستان با ۶۴ مورد به ثبت رسیده است.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر با اشاره به آمار مصدومان انتقالی گفت: استان اصفهان با ۶۲ نفر، گلستان با ۶۱ نفر و مازندران با ۶۰ نفر بیشترین انتقال مصدومان به مراکز درمانی را داشته‌اند. همچنین در حوزه درمان سرپایی، مازندران با ۱۸۵ نفر، تهران با ۵۴ نفر و اصفهان با ۲۰ نفر در صدر قرار گرفتند.

به گفته کبادی: بیشترین موارد مصدومان و فوتی‌های رهاسازی‌شده مربوط به استان‌های کرمان و یزد هرکدام با ۸ نفر و استان‌های آذربایجان غربی و فارس هرکدام با ۷ نفر بوده است.

وی با اشاره به حوادث ترافیکی اظهار داشت: طی هفته گذشته ۵۲۸ حادثه ترافیکی در محورهای برون‌شهری کشور به ثبت رسیده است که منجر به انتقال ۳۹۱ مصدوم به مراکز درمانی و درمان ۷۱ مصدوم به‌صورت سرپایی شده است. در این بخش، استان‌های اصفهان با ۵۷ حادثه، گلستان با ۵۱ حادثه و مازندران با ۴۷ حادثه بیشترین آمار را داشته‌اند.

محمدحسین کبادی بیان داشت: بیشترین انتقال مصدومان حوادث ترافیکی در استان گلستان با ۵۷ نفر، اصفهان با ۴۳ نفر و مازندران با ۴۰ نفر انجام شده است.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر همچنین به آمار حوادث کوهستان در این بازه زمانی اشاره کرد و گفت :۳۲ حادثه کوهستان در کشور رخ داده که ۵۵ نفر دچار حادثه شدند و از این تعداد ۳۳ نفر مصدوم بودند. بیشترین عملیات کوهستان در استان البرز با ۴ حادثه و گیلان با ۳ حادثه انجام شده است. همچنین بیشترین حادثه‌دیدگان این بخش در استان سمنان با ۱۵ نفر و البرز با ۶ نفر گزارش شده‌اند.

کبادی در پایان ضمن قدردانی از تلاش شبانه‌روزی نیروهای امدادی و عملیاتی جمعیت هلال احمر در سراسر کشور، بر ضرورت رعایت نکات ایمنی از سوی هموطنان به‌ویژه در سفرهای جاده‌ای و صعودهای کوهستانی تأکید کرد.