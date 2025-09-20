۳.۵ هزار میلیارد تومان به هفت طرح راهسازی زنجان اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید شاهینفر به آخرین وضعیت پروژههای عمرانی در حوزه حملونقل استان اشاره کرد و گفت: محور قیدار – ابهر به طول «۵۶ کیلومتر» به عنوان جاده فرعی در دستور تعریض و بهسازی قرار گرفته است.
وی بیان داشت: در حوزه قیدار «۲۴ کیلومتر»، پروژه پیمانسپاری رسیده و تاکنون حدود ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که از این میزان، «۵ کیلومتر» آماده بهرهبرداری بوده و تا پایان سال جاری هم «۱۲ کیلومتر» افتتاح خواهد شد و ادامه عملیات در این بخش نیز سال آینده تکمیل میشود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، گفت: در سمت ابهر نیز «۵ کیلومتر» توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان زنجان با پیشرفت ۳۰ تا ۴۰ درصد در حال اجراست و حدود «۸ کیلومتر» دیگر هم توسط اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان پیمانسپاری شده که پیمانکار آن تا ماه آینده تجهیز کارگاه خواهد کرد و همچنین حدود «۲۰ کیلومتر» میانی این محور برای سال آینده پیمانسپاری خواهد شد.
شاهین فر، با بیان اینکه در سفر اخیر ریاست جمهور به زنجان، ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای بخش حملونقل استان مصوب شد که از این میزان، ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ویژه ساخت و بهسازی راهها است و یکسوم این اعتبارات از محل منابع استانی و دو سوم آن از محل اعتبارات ملی تأمین خواهد شد، تاکید کرد: هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ویژه ساخت و بهسازی راهها است و یکسوم این اعتبارات از محل منابع استانی و دو سوم آن از محل اعتبارات ملی تأمین خواهد شد.
وی به اجرای هفت پروژه کریدوری شاخص در استان اشاره و تصریح کرد: پروژه محور سلطانیه – خدابنده – همدان به طول «۱۰۸ کیلومتر» که در ۴ قطعه پیمان سپاری شده، محور بناب – منجیل (جاده طارم – گیلوان) به طول «۸۰ کیلومتر»، محور کلور _ درام در طارم، احداث باند دوم زنجان- تاکستان و احداث راه اصلی ملاسرا -شفت، پروژه ارمغانخانه – زنجان، محور زنجان – بیجار و محور زنجان – دندی که در دست اجرا بوده و بخشی از آنها تکمیل شده و با تکمیل پروژههای عمرانی در دست اجرا، بیش از «۲۰۰ کیلومتر» به راههای ایمن و استاندارد استان افزوده خواهد شد.
شاهین فر افزود: تمام پروژهها در اولویت قرار دارند اما مسیرهای حادثهخیز در اولویت بالاتر هستند و تکمیل این پروژهها علاوه بر افزایش ایمنی جادهها، باعث تسهیل ارتباط شهرستانها با محورهای ملی و تقویت توسعه اقتصادی و اجتماعی استان خواهد شد.
وی با توصیه به رانندگان برای رعایت مقررات ترافیکی، تأکید کرد: محور قیدار – ابهر که یک جاده فرعی است، حداکثر سرعت مجاز در روز ۸۵ کیلومتر و در شب ۷۰ کیلومتر تعیین شده و رعایت این موضوع نقش مهمی در کاهش آمار تصادفات دارد.
