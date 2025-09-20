  1. استانها
۳.۵ هزار میلیارد تومان به هفت طرح راهسازی زنجان اختصاص یافت

زنجان- مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: در سفر اخیر رئیس‌جمهور به استان پنج هزار میلیارد تومان برای بخش حمل نقل در نظر گرفته شد که حدود ۳.۵ همت آن به هفت طرح راهسازی اختصاص یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید شاهین‌فر به آخرین وضعیت پروژه‌های عمرانی در حوزه حمل‌ونقل استان اشاره کرد و گفت: محور قیدار – ابهر به طول «۵۶ کیلومتر» به عنوان جاده فرعی در دستور تعریض و بهسازی قرار گرفته است.

وی بیان داشت: در حوزه قیدار «۲۴ کیلومتر»، پروژه پیمان‌سپاری رسیده و تاکنون حدود ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که از این میزان، «۵ کیلومتر» آماده بهره‌برداری بوده و تا پایان سال جاری هم «۱۲ کیلومتر» افتتاح خواهد شد و ادامه عملیات در این بخش نیز سال آینده تکمیل می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، گفت: در سمت ابهر نیز «۵ کیلومتر» توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان با پیشرفت ۳۰ تا ۴۰ درصد در حال اجراست و حدود «۸ کیلومتر» دیگر هم توسط اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان پیمان‌سپاری شده که پیمانکار آن تا ماه آینده تجهیز کارگاه خواهد کرد و همچنین حدود «۲۰ کیلومتر» میانی این محور برای سال آینده پیمان‌سپاری خواهد شد.

شاهین فر، با بیان اینکه در سفر اخیر ریاست جمهور به زنجان، ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای بخش حمل‌ونقل استان مصوب شد که از این میزان، ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ویژه ساخت و بهسازی راه‌ها است و یک‌سوم این اعتبارات از محل منابع استانی و دو سوم آن از محل اعتبارات ملی تأمین خواهد شد، تاکید کرد: هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ویژه ساخت و بهسازی راه‌ها است و یک‌سوم این اعتبارات از محل منابع استانی و دو سوم آن از محل اعتبارات ملی تأمین خواهد شد.

وی به اجرای هفت پروژه کریدوری شاخص در استان اشاره و تصریح کرد: پروژه محور سلطانیه – خدابنده – همدان به طول «۱۰۸ کیلومتر» که در ۴ قطعه پیمان سپاری شده، محور بناب – منجیل (جاده طارم – گیلوان) به طول «۸۰ کیلومتر»، محور کلور _ درام در طارم، احداث باند دوم زنجان- تاکستان و احداث راه اصلی ملاسرا -شفت، پروژه ارمغان‌خانه – زنجان، محور زنجان – بیجار و محور زنجان – دندی که در دست اجرا بوده و بخشی از آنها تکمیل شده و با تکمیل پروژه‌های عمرانی در دست اجرا، بیش از «۲۰۰ کیلومتر» به راه‌های ایمن و استاندارد استان افزوده خواهد شد.

شاهین فر افزود: تمام پروژه‌ها در اولویت قرار دارند اما مسیرهای حادثه‌خیز در اولویت بالاتر هستند و تکمیل این پروژه‌ها علاوه بر افزایش ایمنی جاده‌ها، باعث تسهیل ارتباط شهرستان‌ها با محورهای ملی و تقویت توسعه اقتصادی و اجتماعی استان خواهد شد.

وی با توصیه به رانندگان برای رعایت مقررات ترافیکی، تأکید کرد: محور قیدار – ابهر که یک جاده فرعی است، حداکثر سرعت مجاز در روز ۸۵ کیلومتر و در شب ۷۰ کیلومتر تعیین شده و رعایت این موضوع نقش مهمی در کاهش آمار تصادفات دارد.

