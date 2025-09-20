پرواز ۳ هزار پروانه طلایی در آسمان شهادت استان سمنان

محمد نسیمی در گفتوگو با خبرنگار مهر، درباره برنامههای جانبی اجلاسیه بزرگ سرداران و سه هزار شهید استان سمنان اعلام کرد: اداره کل بهزیستی استان سمنان نیز در این رویداد بزرگ با داشتن غرفه نمایشگاهی و کارهای جانبی و فرهنگی و رسانهای و همچنین قدردانی از شهدای این خانواده بزرگ، نقش آفرینی خواهد کرد.
وی همچنین افزود: در جریان برگزاری دومین کنگره ملی سه هزار شهید استان سمنان غرفه «مادران شهدا» در دومین کنگره ملی ۳۰۰۰ شهید استان سمنان برپا شده است.
مدیرکل بهزیستی استان سمنان توضیح داد: در جریان دومین کنگره ملی ۳۰۰۰ شهید استان سمنان، غرفهای با عنوان «مادران شهدا» به همت بسیج جامعه زنان استان در محل برگزاری این رویداد ملی با هدف پاسداشت مقام والای مادران شهید و تبیین نقش بیبدیل آنان در تربیت نسل ایثارگر و انقلابی طراحی و برپا خواهد شد.
نسیمی افزود: در این غرفه، سه هزار پروانه طلایی به نیت سه هزار مادر شهید استان سمنان نصب شده که نمادی از صبر، ایثار و فداکاری این مادران بزرگوار است.
وی ادامه داد: روایتگریهایی از زندگی و خاطرات مادران شهدا توسط راویان دفاع مقدس و فعالان فرهنگی انجام میشود تا بازدیدکنندگان با ابعاد مختلف شخصیت این بانوان فداکار آشنا شوند.
مدیرکل بهزیستی استان سمنان در خاتمه صحبتهای خود گفت: غرفه مادران شهدا با فضایی معنوی و طراحی هنری ویژه، تلاش دارد تا بخشی از حماسهآفرینیهای مادران شهدای استان را به تصویر بکشد و نسل جوان را با فرهنگ ایثار و شهادت بیشتر آشنا کند.
