۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۴۶

استفاده اشغالگران از نفربرهای بمب‌گذاری شده در غزه

منابع فلسطینی اعلام کردند که اشغالگران از نفربرهای بمب‌گذاری شده برای تخریب ساختمان ها در غزه استفاده می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع فلسطینی اعلام کردند که اشغالگران از نفربرهای بمب‌گذاری‌شده برای تخریب ساختمان‌ها در غزه استفاده می‌کنند.

محمود بصل سخنگوی دفاع مدنی غزه اعلام کرد: نیروهای اشغالگر اسرائیلی از نفربرهای بمب‌گذاری‌شده برای تخریب ساختمان‌ها در شهر غزه بهره می‌برند.

وی بیان کرد: ارتش اشغالگر هرگونه تجمع شهروندان را با حملات هوایی و شلیک مستقیم هدف قرار می‌دهد.

سخنگوی دفاع مدنی همچنین از کمبود شدید امکانات و تجهیزات نیروهای امدادی در غزه خبر داد و تأکید کرد که این شرایط، عملیات نجات و امدادرسانی را به‌شدت دشوار کرده است.

همزمان خبرنگار الجزیره اعلام کرد که ارتش اشغالگر ساختمانی در محله النصر در شهر غزه را هدف قرار داد.

این در حالی است که طی ساعات گذشته دو نفر بر اثر گرسنگی جان باخته و ۵۱ نفر نیز بر اثر حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده اند.

